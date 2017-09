Amber Heard wypoczywa na Bali

O Amber Heard bywa głośno przede wszystkim z powodu jej kontrowersyjnego podejścia do związków i seksualności.

Aktorka regularnie gra w filmach, jednak nie ma na swoim koncie spektakularnych sukcesów w tej dziedzinie.

Uwagę mediów przyciągnęła, gdy oficjalnie przyznała się do związku z kobietą (Tasyą van Ree) i obwieściła, że jest biseksualna. Związek przetrwał do 2011 roku. Wtedy to Heard, na planie filmu "Dziennik zakrapiany rumem", poznała Johnny’ego Deppa.

Para wzięła ślub w lutym 2015 roku. Niestety, związek zakończył się 1,5 roku później medialnym rozwodem.

Heard oskarżyła Deppa o przemoc domową i wymogła na nim wpłatę 6,8 miliona dolarów na konta określonych organizacji charytatywnych.

Krótko po rozstaniu z Deppem, aktorka związała się z miliarderem Elonem Muskiem. I tym razem relacja nie trwała długo, jednak para zadbała o to, by nie było wątpliwości, że rozstali się w zgodzie i wydała stosowne oświadczenie.

31-letnia aktorka chyba pozostaje singielką i chętnie dzieli się z fanami swoimi zdjęciami. Na jednym z najnowszych pozuje w basenie topless, odsłaniając pośladki. W tle widać piękną scenerię wyspy Bali.

Fotografię polubiły tysiące fanów. Wam też podoba się tak odważne ujęcie?