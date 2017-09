I to w bardzo charakterystyczny w tej branży sposób...

Zdjęcie Anna Mucha żegna Hugh Hefnera na Instagramie /Instagram

Hugh Hefner, legendarny pomysłodawca i założyciel magazynu Playboy, zmarł we własnym domu w wieku 91 lat. Wieść o jego śmierci błyskawicznie znalazła się na czołówkach światowych mediów.



Reklama

Hefnera opłakuje nie tylko najbliższa rodzina (w tym młodsza od niego o 60 lat ostatnia żona), ale też bliscy współpracownicy i fani rozwiązłego trybu życia pierwszego Playboya Ameryki.



Wyrazy współczucia, smutku i tęsknoty kierują w stronę zmarłego i jego bliskich również gwiazdy, które zawdzięczają właśnie jemu popularność i profity, jakie mogą z niej czerpać. Na liście tych osób nie mogło zabraknąć również Anny Muchy, która wzięła udział w rozbieranej sesji do magazynu przeszło 7 lat temu...



Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie zamieściła odważne zdjęcie - jedno z wielu, jakie znalazło się lata temu w Playboy'u. Post podpisała: Hugh, we miss you already! (Hugh, już za toba tęsknimy!). Myślicie, że to dobry pomysł na upamiętnienie ojca przemysły rozrywkowego dla dorosłych? My uważamy, że Hefnerowi bardzo by się spodobało!