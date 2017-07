Bella w skąpym bikini

19-letnia aktorka nie zna wstydu. Udowodniła to po raz kolejny...

Zdjęcie Bella Thorne /Getty Images

Bella Thorne, aktorka i piosenkarka, lubi szokować - a to zmienia kolor włosów, a to występuje w bluzce, które ledwo zakrywa jej piersi. Często też wrzuca do sieci zdjęcia, które powinny raczej pozostać w prywatnych archiwach.

Oczywiście, figura Belli jest godna pozazdroszczenia, więc trudno się dziwić, że dziewczyna chce się nią chwalić. A prawie 16 milionów obserwujących ją na Instagramie tylko czeka na kolejne, pikantne fotki.

Tym razem aktorka wrzuciła zdjęcie w bardzo skąpym, czerwonym bikini, na którym prezentuje zgrabne pośladki.

Mimo wszystko mamy wątpliwości, czy to najlepszy sposób na promocję... A wy jakie macie zdanie?