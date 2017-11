Biustonosz wart dwa miliony dolarów na pokazie Victoria's Secret

Pokazy Victorias Secret to jedne z najbardziej ekscytujących wydarzeń w świecie mody. Najpiękniejsze modelki, występy gwiazd - taka oprawa wymaga również wyjątkowej bielizny. W tym roku na wybiegu zostanie zaprezentowany wart dwa mln dol. biustonosz Champagne Nights Fantasy Bra.

Zdjęcie Modelki Victoria's Secret w 2016 roku /East News

Fantasy Bra - wysadzane kamieniami szlachetnymi biustonosze to niewątpliwie jedna z perełek pokazów Victoria's Secret. Podczas tegorocznego pokazu zaszczytu zaprezentowania Fantasy Bra dostąpi brazylijska modelka Lais Ribeiro.



Wart dwa miliony dolarów biustonosz Champagne Nights Fantasy Bra został "utkany" w sumie z prawie 6 tysięcy kamieni szlachetnych, wśród nich znalazły się diamenty, szafiry i niebieskie topazy. Wykonanie tej biżuteryjnej bielizny zajęło niemal 350 godzin.



"Nosząc go czujesz niezwykłą energię i siłę - ciężka praca z pewnością się opłaciła. Przyjeżdżając na przymiarki nie miałam pojęcia, że chodzi o Fantasy Bra. Kiedy go przymierzyłam popłakałam się, to niesamowite doświadczenie" - przyznał Ribeiro w rozmowie z "Vogue".

Zdjęcie Modelka Lais Rivero zaprezentuje Fantasy Bra na pokazie Victoria's Secret / East News