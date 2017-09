George Clooney słodko o swoich dzieciach

George Clooney, wielokrotnie okrzykiwany najseksowniejszym mężczyzną na świecie, długo zwlekał z życiową stabilizacją.

Zdjęcie George Clooney /East News

Jego nastawienie do związków zmieniło się dopiero, gdy poznał prawniczkę - Amal Alamuddin. W wieku 53 lat aktor oświadczył się, a w wieku 56 został ojcem bliźniąt - Alexandra i Elli.

Dziś bliźnięta mają trzy miesiące i chyba nieźle dają popalić świeżo upieczonym rodzicom.

Na Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie Clooney promował swój najnowszy film pt. "Suburbicon" (tym razem w roli reżysera), aktor przyznał się do pewnej słabości.

Zapytany o dzieci, odpowiedział: "One nie płaczą. Za to ja płaczę cztery razy dziennie ze zmęczenia".



Chyba wszyscy rodzicie wiedzą, co aktor miał na myśli.

Życzymy dużo wytrwałości!