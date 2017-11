Izabela Janachowska w bikini

Izabela Janachowska zaczęła swoją przygodę z polskim show-biznesem jak wielu polskich tancerzy – od udziału w popularnym show „Taniec z gwiazdami”.

Niewielu fanów tancerki pamięta, że Janachowska reprezentowała Polskę na najważniejszych turniejach tanecznych we wszystkich kategoriach wiekowych.

W 2014 roku Izabela wyszła za mąż za milionera Krzysztofa Jabłońskiego. O ceremonii zaślubin rozpisywały się wszystkie media w Polsce. Uroczystość szybko okrzyknięto "ślubem roku" - zachwycano się przede wszystkim bajkową suknią Panny Młodej kupioną w Dubaju.

Wystawny ślub okazał się dla tancerki przepustką do rozpoczęcia nowego rozdziału w karierze. Na antenie TVN Style prowadzi obecnie dwa programy poświęcone tematyce ślubnej: "W czym do ślubu" oraz "I nie opuszczę Cię aż do ślubu". W obu pomaga parom w zaaranżowaniu jak najpiękniejszego przyjęcia ślubnego.

Ostatnio prezenterka postanowiła jednak odpocząć od pracy na planie i wyjechała z mężem oraz przyjaciółmi na rajskie wakacje. Cały pobyt zrelacjonowała na swoim instagramowym profilu.

Z hasztagów możemy wywnioskować, że Iza wypoczywa nad Oceanem Indyjskim. Plażowanie i kąpiele okazały się dla tancerki świetną okazją do tego, by pochwalić się nienaganną sylwetką. Musimy przyznać, że zdjęcia Janachowskiej w bikini robią na nas ogromne wrażenie.

