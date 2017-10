Jessica Mercedes - wychowana przez Urszulanki

Trudno w to uwierzyć, ale Jessica Mercedes, która jest polską ikoną mody, chodziła do gimnazjum prowadzonego przez Siostry Urszulanki. Dzięki temu, że w szkole obowiązywał zakaz noszenia makijażu, dzisiaj nie wstydzi się pokazywać w wersji saute.

Zdjęcie Jessica Mercedes Kirchner /Andars Szilagyi /MWMedia

Słynna blogerka modowa uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. Lata spędzone w tej szkole określa jako ostrą szkołę życia. "Najbardziej zapamiętałam moją wychowawczynię panią Ruczaj, która była bardzo surowa. Dzięki temu trochę mnie nauczyła życia" - Jessica opowiada PAP Life.

Jako nastolatka była trochę buntowniczką. Zdarzało jej się ubierać rockowo. Miała nawet piercing w nosie, ale tak go ukrywała, że siostry go nie zauważały. Co więcej, do skromnego mundurku, który ją obowiązywał, przyczepiała ćwieki - naturalnie, kazano jej, by je odczepiała. Ponieważ w szkole panował zakaz malowania się, dzisiaj blogerka nie ma problemu z tym, by wyjść z domu w wersji saute.

