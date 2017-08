Korwin-Piotrowska atakuje. Tym razem nie celebrytę

Karolina Korwin-Piotrowska słynie przede wszystkim z dogryzania polskim gwiazdom i pomniejszym celebrytom.

Fani dziennikarki są już przyzwyczajeni do, wybuchających co jakiś czas, afer z jej udziałem.

Z Korwin-Piotrowską próbowały już walczyć m.in. Viola Kołakowska, Natalia Siwiec, Agnieszka Woźniak-Starak (z domu Szulim) i Ewa Chodakowska.

Niestety, Karolina nie daje za wygraną. Trudno się zresztą dziwić - w końcu cięte komentarze są jej źródłem utrzymania.

Do ostatnich sensacji należy m.in. odnowienie konfliktu z Kubą Wojewódzkim, który nazwał kiedyś dziennikarkę "naczelnym prokuratorem show-biznesu".

Podobno, podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN, Kuba ostentacyjnie nie odkłonił się Karolinie.

Korwin-Piotrowska szczegółowo zrelacjonowała nieprzyjemną sytuację na Instagramie, dodając: "Następnym razem, kiedy powiem Ci "cześć" na konfie TVN to nie udawaj, że mnie nie znasz, OK? Oznaczyłabym Cię w poście, ale nie mogę, bo mnie zablokowałeś. Zapraszam do kina. Buziaczki."

Najnowszą ofiarą Karoliny jest nie piosenkarka czy celebrytka, a Krzysztof Ziemiec - prezenter "Wiadomości".

Dziennikarka zamieściła screen z Ziemcem czytającym negatywne informacje o Przystanku Woodstock. Na pasku informacyjnym widniał zaś niedokładny cytat z brytyjskiego dziennika: "Najbardziej obskurny festiwal świata".

Atak na Owsiaka musiał bardzo mocno zirytować Karolinę. W opisie do zdjęcia postanowiła bezpośrednio zaatakować Ziemca.

"Kiedyś było mi go żal. Dzisiaj widzę oportunistycznego i cwanego gracza. Ludzie nie zapomną. Ktoś kiedy panu to wypomni i z tego rozliczy a pan co, powie, ze wypełniał polecenia? Warto było? Zeszmacić się publicznie aż tak? Internet pamięta panie Ziemiec" - napisała.

Nikt nie broni Korwin-Piotrowskiej, nawet stanowczego, wyrażania opinii, ale ten wpis jest wyjątkowo mocny i mało elegancki.

Myślicie, że dziennikarka znowu przesadziła?