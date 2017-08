Pauliny Sykut-Jeżyny pomysł na weekendową regenerację

Nie każdy może pozwolić sobie na dłuższy urlop. Wówczas wybawieniem okazuje się weekendowa regeneracja. "Dla mnie regenerujące jest wyspanie się, długi spacer, wyjście nad morze albo do lasu" - mówi prezenterka Paulina Sykut-Jeżyna.

Zdjęcie Paulina Sykut najlepiej wypoczywa na łonie natury /East News

Jak przekonuje Paulina Sykut-Jeżyna, wakacje to dla niej pracowity czas. "Oprócz pracy, którą wykonuję na co dzień, jest jeszcze praca sceniczna, koncerty. Nie jest tego aż tak dużo, ale praca jest i powtarza się cyklicznie co roku, więc lato jest dla mnie tak samo pracowite, jak i pozostała część roku" - mówi prezenterka.

Reklama

Sykut-Jeżyna przyznaje jednak, że znajduje czas na odpoczynek. "Na razie to będą kilkudniowe czy tygodniowe wypady po Polsce. Wyjazdy planujemy oczywiście z naszą córką. Chcemy pokazywać jej jak najwięcej, ale zależy nam też, żeby ona komfortowo spędzała ten czas, żeby jej nie nadwyrężać" - opowiada PAP Life Sykut-Jeżyna.



Jednych odpręża wylegiwanie się z książką, innych aktywny wypoczynek. Jak jest w przypadku prezenterki? "Dla mnie regenerujące jest wyspanie się, długi spacer, wyjście nad morze albo do lasu. Lubię takie spokojne, ciche miejsca. Las wręcz uwielbiam, także spacery po lesie, zaszycie się gdzieś na Mazurach - jezioro to jest taki wymarzony dla mnie klimat odpoczynkowy" - zdradza.

(PAP Life)