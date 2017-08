Starmach przesadziła z odchudzaniem? Najnowsze zdjęcie jest niepokojące

Anna Starmach, znana przede wszystkim jako jurorka kulinarnego show dla najmłodszych „MasterChef Junior”, w ubiegłym roku przeszła niesamowitą metamorfozę.

Zmieniła długość włosów, sposób ubierania się i, przede wszystkim, schudła niemal 10 kilogramów.



Nowym wyglądem zachwyciła do tego stopnia, że często zadawano jej pytanie, w czym tkwi sekret tak zgrabnej sylwetki. Jeśli wierzyć Starmach, nie odmawiała sobie niczego, a nadprogramowe kalorie spalała na siłowni.



Już wkrótce jurorkę czeka bardzo ważny dzień - pod koniec sierpnia bierze ślub z tajemniczym Piotrem. Para zaręczyła się w Walentynki, a o mężczyźnie wiadomo tylko tyle, że jest biznesmenem.



Być może właśnie w ferworze przygotowań Ania zapomniała o zbilansowanej diecie. Jej najnowsze zdjęcie na Instagramie (z przygotowań do imprezy ramówkowej TVN) wskazuje na to, że jurorka jeszcze schudła. I to sporo!



Po krągłych kształtach, z których słynęła Starmach, nie ma już śladu. Pozostaje mieć nadzieję, że tak gwałtowna utrata wagi to tylko wina przedślubnego stresu.



