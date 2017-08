Zdjęcie z urodzin Warnke przeraża. Wstyd...

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski to ostatnio jedna z najbardziej kontrowersyjnych par w polskim show-biznesie.

Zakochani poznali się na planie miłosnego thrillera "W spirali", gdzie zagrali główne role. Uczucie rozkwitło błyskawicznie, a para (nie bacząc na dziesięcioletnią różnicę wieku) pobrała się po kilku miesiącach znajomości.

Podobno głównym powodem takiego pośpiechu był wiek aktorki, która jak najszybciej planowała zajść w ciążę. Choć od ceremonii minął już ponad rok, Warnke i Stramowski na razie cieszą się tylko swoim towarzystwem.

Aktorzy chętnie pojawiają się na ściankach. Swoje barwne życie relacjonują również w mediach społecznościowych.

To właśnie wokół odważnych postów Warnke i Stramowskiego toczą się zacięte dyskusje internautów. Największą, jak do tej pory, sensację wywołało nagie zdjęcie aktorki z wakacji. Za przepierzeniem z firanki Warnke pozuje tyłem i spogląda na morze.



Choć na profilu aktorki pojawiło się sporo przychylnych komentarzy, nie obyło się bez awantury. Gdy jeden z internautów zarzucił Kasi brak kobiecości, do akcji wkroczył Stramowski. "To może Pana zainteresuje moja opinia, polecam bardziej popracować nad ciałkiem, niż nad browarkiem. Pozdrawiam!" - odniósł się do niemiłego wpisu.

Podobne sytuacje powtarzają się na profilu Warnke regularnie. Jednak aktorka nie zamierza rezygnować z publikowania intymnych fotografii.

Do takich należy ostatnie wrzucone przez nią zdjęcie. Pozuje na nim z ukochanym i przyjacielem. Z hasztagów można wywnioskować, że fotka została zrobiona podczas imprezy z okazji 40. urodzin Warnke.

Patrząc na miny całej trójki, możemy mieć pewność, że urodzinowa feta zamieniła się w niezłą balangę. Zmrużone oczy, zmęczone twarze i papieros w ustach Stramowskiego sugerują mocno zakrapiane spotkanie.

Tym razem jednak fani aktorki skupili się przede wszystkim na składaniu urodzinowych życzeń.

