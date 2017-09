Zwyciężczyni "Projekt Lady" pierwszy raz na ściance

Roksana Gac wygrała drugą edycję wakacyjnego hitu telewizji TVN – programu „Projekt Lady”.

Już w trakcie nagrań przyznała, że ostatnie kilka lat było dla niej bardzo trudnym czasem.

22-latka ze Szczecina miała problem z alkoholem i dopalaczami. Razem ze swoją 5 lat młodszą siostrą, Noemi, trafiła w końcu do ośrodka wychowawczego.

Gdy tylko skończyła 18 lat, wyjechała do Holandii. Jednak i tam nie potrafiła się odnaleźć. Wróciła do Polski, by dalej zmagać się ze słabościami.

Rodzice Roksany i Noemi niedawno powiedzieli publicznie, że wina leży także po ich stronie. W domu rodzinnym dziewczyn był alkohol, potem pojawiła się choroba.

W programie Roksana dała się poznać, jako życzliwa i zaangażowana dziewczyna. Szybko można było zauważyć pierwsze efekty zmian.

W niedalekiej przyszłości planuje otworzyć swój salon kosmetyczny. Tymczasem korzysta z popularności, jaką przyniósł jej "Projekt Lady".

Ostatnio pojawiła się otwarciu kina Cinema City Galeria Północ. Roksana diametralnie zmieniła fryzurę (ma teraz bardzo długie włosy) i sposób malowania się.

Na ściance pozowała w czerwonej sukience z tiulowym dołem i w czerwonych szpilkach. Trudno powiedzieć, żeby wypadła nadzwyczaj dobrze, ale trzeba przyznać, że obyło się bez większych kontrowersji.

Trzymamy kciuki za Roksanę i jej zawodowe plany. Życzycie jej powodzenia?

