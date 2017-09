Ciastka owsiane z żurawiną - przysmak dla każdego

Marzą wam się łakocie zdrowe, pyszne i łatwe w przygotowaniu? Odpowiedź jest prosta: ciasteczka owsiane, z dodatkiem żurawiny.

Zdjęcie Ciasteczka owsiane /©123RF/PICSEL

Nie bójmy się, że ciasteczka owsiane są bardziej wytrawne niż słodkie, a na dodatek czasem wychodzą zbyt twarde. Gosia Rogala z Owsianej Manufaktury sugeruje zrobienie łatwych i pysznych owsianych ciasteczek z żurawiną. "To są najbardziej popularne ciasteczka. Taka klasyka" - zachęca.

W tym przepisie jest też dodatek mąki pszennej. I choć wiele osób preferuje dietę bezglutenową, to jednak te ciastka smakują wielu.

Przygotowanie: 140 g masła 82 proc. mieszamy z 80 g cukru trzcinowego. Te dwa składniki miksujemy. Do utartego masła z cukrem dodajemy jedno jajko, mieszamy do idealnego połączenia składników. Osobno mieszamy produkty suche, czyli: 150 g mąki pszennej, 200 g płatków owsianych "górskich", 100 g żurawiny suszonej, pokrojonej na mniejsze kawałki oraz płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. To wszystko mieszamy z utartym wcześniej masłem z cukrem.

Ciasto wyrabiamy na jedną masę. "Ciasto jest dość gęste, jego nie da się rozwałkować. Aby ułożyć takie ciastka na blasze, trzeba zmoczyć rękę, odrywać kawałki ciasta, zrobić w dłoni kulkę i ją rozpłaszczyć. Mają powstać ok. 6-centymetrowe ciasteczka" - wyjaśnia Rogala.

Ciastka pieczemy w temp. 160 st. C 12-14 minut. Gotowe. Zamknięte w puszce lub słoiku ciasteczka można przechowywać nawet 2-3 tygodnie. (PAP Life)