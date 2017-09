Jajka po benedyktyńsku z sosem serowym

Przygotowane w ten sposób jajko to wprost doskonały dodatek do chrupiącego pieczywa z szynką, który wyśmienicie smakuje w towarzystwie kremowych sosów.

Zdjęcie Jajka po benedyktyńsku /©123RF/PICSEL

Składniki 1 bagietka pszenna

1 łyżeczka oleju rzepakowego

2 plastry boczku wędzonego

1 mała cebula

masło

2 jajka

serek topiony kremowy np. MSM Mońki

100 ml śmietanki słodkiej 18%

½ pęczka szczypiorku

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania

Bagietkę rozciąć na pół i zrumienić na patelni lub w tosterze. Plastry boczku i cebulę pokrojoną w półkrążki podsmażyć na oleju na patelni.

Serek topiony i śmietankę połączyć, podgrzewając w rondelku na małym ogniu. Dodać kurkumę, oraz sól i pieprz do smaku.

Z folii spożywczej wyciąć kwadrat i na środku wysmarować go cienka warstwą masła. Tak przygotowaną folię umieścić w filiżance lub w małym słoiczku, nieposmarowaną stroną do dna. Do folii z masłem wybić jajko, zebrać rogi folii i związać nitką lub dratwą blisko jajka. Tak przygotowane jajko włożyć do rondelka z wrząca wodą i gotować na bardzo małym ogniu przez 3,5 minuty. Wykonać tę sama czynność z drugim jajkiem. Wyciągnąć z wody, rozciąć folię przy sznurku i wyłożyć jajka na tosty z podsmażonym boczkiem i cebulą. Polać gorącym sosem serowym i posypać pokrojonym szczypiorkiem.

Smacznego!