Jak zrobić zakwas chlebowy?

Jeśli chcielibyśmy regularnie piec chleb, warto abyśmy mieli w swojej kuchni zakwas chlebowy. Dzięki niemu chleb będzie miał bardziej indywidualny charakter i będzie zdrowszy. Swoją recepturą na zakwas podzielił gwiazdor kuchni skandynawskiej, Claus Meyer.

Claus Meyer, twórca słynnej kopenhaskiej restauracji Noma, jest wielkim orędownikiem jedzenia chleba do posiłków. "Dobre pieczywo podwyższa jakość posiłku, pomaga w trawieniu i wzmacnia zdrowie" - mówi PAP Life. "Większość dań jest wilgotna albo zawiera płynny składnik. Zupy są płynne, dania duszone są +mokre+, dodatkowo sam lubię dania, które można określić mianem soczystych. Wtedy chleb okazuje się niezastąpiony, np. do maczania go w sosie i czynienia z niego części większego posiłku" - uważa Meyer.

Swoje kulinarne credo Meyer wyłożył w książce "Wszystkie smaki Skandynawii", która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Buchmann. Można w niej znaleźć przepisy na dobrze znane proste domowe jedzenie (kartoflanka na kilka sposobów, różne rodzaje klopsików), bardzo dużo inspiracji dla tych, którzy kochają ryby (np. śledzie, łososia, makrelę, flądrę, dorsza) i owoce morza, ale również i ciekawostki kulinarne, jak np. kompot z ziemniaków i twarożku czy smażoną owsiankę. Miłośnicy domowego chleba znajdą m.in. przepis na zakwas chlebowy.



Składniki 900 ml zimnej wody

150 g mąki pszennej

75 g mąki pełnoziarnistej

75 g mąki żytniej

Jak instruuje Meyer: "Wsyp składniki do miski, zalej wodą i dokładnie wymieszaj. Przelej do garnka, do miski szklanej lub porcelanowej. Częściowo przykryj, aby zakwas mógł oddychać. Trzymaj w temperaturze pokojowej. Raz dziennie mieszaj. Po 10 dniach zakwas powinien mieć zapach dobrego, mocnego ciemnego piwa i podobną pianę. Mieszaj zakwas regularnie, najlepiej codziennie, ale wystarczy co drugi dzień. Staraj się dosięgnąć do samego dna naczynia, gdyż w zakwasie powstanie osad, który się zepsuje, jeśli nie będziesz go regularnie mieszał z płynem".





Warto dodać, że przy każdym użyciu zakwasu będzie wymagał on "odświeżenia". Obowiązuje zasada: dodajesz do zakwasu taką samą ilość mąki i wody, jaką zużyłeś do pieczenia. Meyer radzi, by przechowywać zakwas w temperaturze pokojowej, np. w kuchennej szafce. Dokarmiaj zakwas świeżą mąką i wodą co najmniej raz w tygodniu.