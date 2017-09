Owocowe galette

Ciasto, które zachwyca smakiem

Zdjęcie Ciasto ze śliwkami /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 45 min Składniki dla: 12-14 sztuk Składniki 50 dag ulubionych śliwek

20 dag mąki razowej

10 dag mąki pszennej

3 łyżki miodu lub syropu klonowego

2 łyżki brązowego cukru

1 duże jajko

13 dag masła ew. 1-2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany

szczypta soli ew. małe kwiatki jadalne do dekoracji, np. fiołki lub bratki

Sposób przygotowania

1. Mąkę razową i pszenną wymieszaj z solą. Uformuj kopczyk, zrób wgłębienie. Nałóż w nie pokrojone w kostkę schłodzone masło i miód, wbij jajko. Posiekaj nożem, a gdy składniki zaczną się łączyć, zagnieć ciasto. Jeśli jest za suche, dodaj śmietanę. Uformuj ciasto w kulę i zawiń w folię spożywczą. Włóż do lodówki na minimum 30 minut.



2. Ciasto wyjmij z lodówki. Rozwałkuj na placek grubości ok. 0,5 cm. Wytnij kółka wielkości foremek, resztę ciasta ponownie zagnieć i uformuj z niej wałeczki. Kółka przełóż do foremek, doklej do każdego brzeg z wałeczków. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Piecz, aż ciasto zacznie nabierać lekko złocistego odcienia. Schłodź.



3. Śliwki umyj i wypestkuj. Pokrój na połówki, oprósz cukrem. Ułóż w ostudzonych babeczkach. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i piecz ok. 15 minut. Udekoruj