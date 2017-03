Pesto - włoski sposób na szczęście

W zielonym pesto nie tylko kolor napawa optymizmem. Jak wskazuje ekspert, skład tego sosu to skarbnica produktów poprawiających nastrój.

Zdjęcie Pesto z bazylii /©123RF/PICSEL

"Dieta niewątpliwie ma ogromny wpływ na nastrój. Podobnie jak nasz nastrój wpływa na to, jakich wyborów żywieniowych dokonujemy - osoby przygnębione, zestresowane chętniej sięgają po słodycze czy tuczące przekąski" - wskazuje na łamach "Daily Mail" dr Sarah Brewer.

Reklama

I tak wśród wskazanych przez nią składników optymizmu znalazły się m.in: ryby, czekolada, hummus, orzechy i co ciekawe pesto. Ekspert wskazuje, że ten niezwykle aromatyczny i lubiany sos to idealny sposób na poprawę nastroju.

Głównym składnikiem sosu pochodzącego z Genui jest bazylia i to właśnie dzięki niej można powiedzieć, że pesto to włoski sposób na szczęście.

"Bazylia, która stanowi podstawę pesto, znana jest z tego, że pomaga łagodzić stres i poprawia nastrój. Kolejny składnik pesto orzeszki piniowe to z kolei dobre źródło tiaminy (witamina B1), zaś parmezan dostarcza nam witaminy B2" - wskazuje dr Brewer.

Powszechnie uważa się, że bazylia działa przeciwdepresyjnie, poprawia nastrój i dodaje sił wykazując działanie podobne do melisy. Równie istotna dla naszego dobrego samopoczucia jest witamina B1, jej niedobory prowadzą do zaburzeń czynności centralnego układu nerwowego, co objawia się osłabieniem, zmęczeniem, zaburzeniami pamięci, koncentracji i pogorszeniem nastroju.

Zatem idąc za radą ekspertów i inspirując się włoskim smakiem warto w moździerzu, jak tradycyjnie przygotowywało się pesto, rozgnieść świeżą bazylię z dodatkiem oliwy z oliwek, soli, orzeszków piniowych i drobno startego parmezanu. (PAP Life)