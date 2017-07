Ponczowe babeczki

Ślinka cieknie na ich widok!

Zdjęcie Babeczki z owocami /©123RF/PICSEL

Składniki dla: 8-10 porcji Składniki - ciasto 30 dag mąki pszennej

15 g świeżych drożdży

1/2 szkl. drobnego cukru

3 jajka

10 dag masła

4 łyżki mleka

szczypta soli

masło do foremek

Składniki - syrop i dekoracja 40 dag + 3-4 łyżki cukru pudru

700 ml wody

1 łyżeczka rumu lub esencji rumowej

2 szkl. ulubionych owoców jagodowych

szczypta kurkumy

Sposób przygotowania

1. Ciasto: mleko lekko podgrzej. Drożdże rozetrzyj z 1 łyżeczką cukru, 1 łyżką mą- ki i mlekiem odstaw na 15 minut. Masło rozpuść. Resztę mąki przesiej z solą, zagnieć z pozostałym cukrem, jajkami i zaczynem. Dolej masło, wyrabiaj 5 minut. Odłóż, by wyrosło. Małe foremki posmaruj masłem i schłodź (10 minut).



2. Ciasto podziel na porcje, przełóż do foremek (do 1/2 ich wysokości). Odstaw na 30 minut. Piecz ok. 25 minut w 180 st. C, ostudź.



3. Syrop: zagotuj wodę z rumem i 40 dag cukru. Kolejno zanurzaj babeczki w syropie na ok. 10 sekund, wyjmuj łyżką cedzakową na kratkę. Resztę syropu utrzyj na lukier z pozostałym cukrem pudrem i kurkumą. Polej ciastka i od razu ułóż na wierzchu po porcji owoców.