Prawdziwie leśna uczta – sezon na grzyby w kuchni rozpoczęty

Jedni tęsknią za słońcem, inni długo wyczekują chłodniejszych dni i wilgotnego powietrza, które sprzyjają pojawianiu się grzybów. Te największe skarby lasów wczesnej jesieni możemy kosztować na wiele sposobów. Jakie rodzaje grzybów znajdziemy w polskich lasach, na co zwracać uwagę przy ich zbieraniu oraz z czym najlepiej je zestawiać w kuchni? Zdradzimy wam tych kilka tajemnic i podpowiemy, jakie przepyszne dania przyrządzić z grzybów.

Zdjęcie Kurki /©123RF/PICSEL

W polskich lasach spotkamy aż kilka tysięcy gatunków grzybów, w tym wiele jadalnych. Dużym zainteresowaniem zbieraczy cieszą się przede wszystkim prawdziwki, maślaki, podgrzybki i kurki. Prawdziwek to istny król, a to wszystko za sprawą jego charakterystycznego aromatu, który uwydatnia się podczas procesu suszenia. Dlatego tak bardzo doceniają go koneserzy sosów oraz zupy grzybowej, w których jest głównym składnikiem lub intensywną przyprawą. Wspomniane maślaki to także jedne z ulubieńców grzybiarzy. Co istotne, wszystkie z tego gatunku to grzyby jadalne. Nie poleca się ich suszyć, ale za to smażone, gotowane czy duszone, smakują wybornie.

Reklama

Podczas leśnej wędrówki, sięgając po równie uwielbiane kurki, musimy być ostrożni, aby nie pomylić ich z ich sobowtórem, którym jest lisówka pomarańczowa. W odróżnieniu od swojego bliźniaka, kurki jadalne nie mają na spodzie kapelusza blaszek, a tzw. listewki. Natomiast ich miąższ jest biały lub bladożółty, a nie pomarańczowy jak u lisówki. Kurki, tak jak większość grzybów, najlepiej smakują w prostych zestawieniach. W kuchni czują się szczególnie dobrze w towarzystwie świeżego masła. Podsmażone na patelni, podane z nutą czosnku i okraszone natką pietruszki to przekąska, której trudno się oprzeć.

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a w raz z nią prawdziwy wysyp kolejnych wspaniałych grzybów - podgrzybków. Występują one w różnych typach lasów i na ich odmiennych płaszczyznach. Dlatego warto się rozglądać, bo nigdy nie wiemy, gdzie możemy je spotkać. Podgrzybki są jednymi z najbardziej popularnych grzybów jadalnych w Polsce. Pozbawione są tzw. siateczki pod swoim kapeluszem, który jest ciemnobrązowy lub kasztanowobrązowy. Mają też błękitniejący miąższ - co zapewne zwróci naszą uwagę. Jedni je marynują, a drudzy zapiekają i dodają do makaronów. Bez podgrzybków nie wyobrażamy sobie także regionalnej kuchni i Bożego Narodzenia, kiedy to królują w kapuście czy pierogach.

Pieczarki bez trudu znajdziemy w każdym sklepie, jednak wszystkim tym, którzy poszukują ich także w lasach radzimy być bardzo ostrożnym. Łatwo pomylić je np. ze śmiertelnie trującym muchomorem. Stąd nasza rada:

Jeśli nie jesteście pewni czy dany grzyb jest jadalny, udajcie się do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tam znajdziecie specjalistów, którzy pomogą ustalić, czy możecie zajadać się swoimi zdobyczami.