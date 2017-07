Tarta z pomidorami i ricottą

Prosty przepis na tartę

Zdjęcie Tarta z pomidorami /©123RF/PICSEL

Składniki 1 gotowe ciasto do tarty lub ciasto francuskie

1 białko do posmarowania

Składniki - masa serowa 250 g sera ricotta

4 pomidory + 1 do zmiksowania

garść świeżych ziół (bazylia, rozmaryn, mięta, kolendra szczypiorek (zielona cześć)

1 jajko

sól, pieprz

Sposób przygotowania

Ciasto do tarty rozmroź i wyłóż nim natłuszczoną formę. Przykryj je folią do pieczenia i obciąż np. ziarenkami grochu. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 190 stopni C na 10 minut. Ściągnij obciążenie i piecz jeszcze ok. 7 minut. Przygotuj masę serową: ricottę zmiksuj z obranym ze skórki pomidorem i ziołami. Dodaj jajko i posiekany szczypiorek, dopraw solą i pieprzem. Odstaw do lodówki. Gorący upieczony spód posmaruj białkiem. Pomidory pokrój w plastry: kilka ułóż na spodzie, zalej je masą z ricotty, na wierzchu ułóż pozostałe plastry. Piecz w temp. 180 stopni C przez 40 minut.