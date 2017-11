Jak się ubrać do pracy i nie popełnić wpadki

Stylizacje do pracy stanowią nie lada wyzwanie, ale również duże pole do popisu. Ubiór do pracy wcale nie musi być nudny! Pamiętajmy, że stylizacja złożona nawet z bardzo klasycznych i prostych ubrań może wyglądać szykownie i oryginalnie. Jakie zestawy ubrań, a także dodatki wybierać, aby wyglądać jednocześnie modnie i profesjonalnie?

Bez wzorów, ale z klasą

Jesteś fanką wzorzystych spodni albo swetrów? Zostaw je na mniej formalne spotkania. Do biura powinno się zazwyczaj zakładać ubrania gładkie, bez krzykliwych wzorów czy napisów. Nawet, jeśli w twojej pracy nie obowiązuje dokładnie sprecyzowany dress code, warto trzymać się tej zasady - niespodziewane spotkanie lub biznesowy lunch mogą wypaść w najmniej oczekiwanym momencie.



Nie musimy jednak rezygnować ze wzorów w całości - warto postawić na sprawdzone paski lub kratę. Zestaw ze sobą białą koszulę lub gładki T-shirt np. z marynarką w kratkę. Marynarka w kratkę ożywi biel, a jednocześnie nasza stylizacja nie straci eleganckiego i stylowego charakteru. Jesienią nie zapomnij o cieplejszych butach - stylowe sztyblety albo wysokie kozaki będą stanowiły doskonałe uzupełnienie stylizacji.

Pamiętaj o długości

W modzie biurowej nie zapominajmy o sukienkach. Jesienią warto postawić na te w stylu oversize, najlepiej z dzianiny, utrzymane w odcieniach szarości, beżu czy granatu. Przy ich wyborze nie zapominajmy o długości - sukienka powinna się kończyć na kilka centymetrów przed kolanem. Zestaw ją z prostym płaszczem oraz klasycznymi botkami. Całość uzupełnij złotymi dodatkami utrzymanymi w minimalistycznym stylu. Jeśli chcemy podkreślić talię, warto przewiązać sukienkę eleganckim paskiem.

Kardigan - zamiennik marynarki

Proste rozwiązania są najlepsze. Na pewno każda z nas posiada kilka ubrań w swojej szafie, które mogą stanowić bazę do wielu stylizacji. Warto je połączyć w całość - gładki T-shirt, proste spodnie, a do tego kardigan w neutralnym kolorze, stworzą idealny, niezobowiązujący zestaw do pracy. Całość możemy ożywić apaszką w kontrastującym kolorze.

Plisowana spódnica - nie tylko na lato

Plisowane spódnice już jakiś czas temu wróciły do łask. Możemy je nosić zarówno w wersji bardziej sportowej, jak i eleganckiej. Do pracy idealnie sprawdzi się zestaw łączący plisowaną spódnicę z białą bluzką, lub kaszmirowym swetrem. Minimalistyczne dodatki i subtelna biżuteria dodadzą smaku całej stylizacji. Jesienią pamiętaj o grubszych rajstopach, dzięki którym będzie ci ciepło, oraz kozakach lub botkach na wyższym słupku, które sprawią, że całość będzie wyglądała bardzo kobieco.

Okulary - modny dodatek do biurowej stylizacji

Oprawy okularowe mogą stanowić idealne uzupełnienie naszej stylizacji do pracy. Niezależnie od tego czy nosimy okulary korekcyjne, czy "zerówki", warto zainwestować w odpowiednio dobrane oprawki . Jeśli pracujemy w bardziej korporacyjnym środowisku, a nasz codzienny styl wyznacza ściśle ustalony dress code, postawmy na umiar i dyskretną elegancję. Z kolei osoby pracujące na wyższych stanowiskach kierowniczych powinny zadbać o to, aby ich oprawy były jednocześnie stylowe

i profesjonalne.



- Podstawą jest dobór właściwych oprawek do naszego kształtu twarzy. Pamiętajmy, że okulary stanowią taki sam element budowania wizerunku jak dobrze ścięte włosy czy - w przypadku kobiet - biżuteria. Ciekawą kwestią jest również to, że oprawki mogą wpłynąć na ocenę wieku - tłumaczy Marcin Krasnodębski, ekspert Marki Belutti.



Okulary do pracy biurowej powinniśmy dobrać również pod kątem ich użyteczności. Okulary do pracy przy komputerze powinny być lekkie, wytrzymałe i dobrze osadzone - jeśli będą uwierać za uszami lub zsuwać się z nosa, praca w nich będzie męcząca. Dlatego okulary powinniśmy kupować w sprawdzonych i profesjonalnych salonach optycznych.