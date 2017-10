Dziesięć minut dla... paznokci zniszczonych hybrydą

​Wiele z nas pokochało hybrydowy manikiur. Dzięki niemu nie musimy martwić się o odpryski, a paznokcie po nim pięknie lśnią. Niestety, zbyt często stosowany osłabia płytkę. Dlatego po usunięciu lakieru warto zrobić domową kurację wzmacniającą. Oto zabiegi, które polecamy.

Zdjęcie Po usunięciu lakieru hybrydowego, warto zrobić domową kurację wzmacniającą /©123RF/PICSEL

Kąpiele

Możesz wykorzystać do nich gotowe granulki z mocznikiem. Wystarczy wsypać je do letniej wody i moczyć dłonie przez ok. 10 minut. Możesz też przygotować wywar z siemienia lnianego (3 łyżki siemienia zalej 3/4 l wody, gotuj 5 minut). Gdy wywar ostygnie, mocz w nim paznokcie.

Maseczki i serum

Wcieraj je w paznokcie.

Cytrynowo-ogórkowa - Zetrzyj na tarce 1/2 ogórka, zmieszaj z sokiem wyciśniętej 1/2 cytryny.

Rycynowo-miodowa - 2 łyżki olejku rycynowego zmieszaj z 1 łyżką miodu. Olejek rycynowy możesz zastąpić oliwą.

Sięgaj po gotowe odżywki wzmacniające do paznokci, np. z olejkiem migdałowym.