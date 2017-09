Zastosowania sody oczyszczonej, o których nie miałeś pojęcia

Szczególne właściwości sody oczyszczonej odkryli mieszkańcy kolonialnej Ameryki, gdy zauważyli, że dodana do ciasta, wspomaga wypiek. Gdy mówimy o sodzie, tak naprawdę mamy do czynienia z wodorowęglanem sodu. Związek powszechnie stosuje się w przemyśle spożywczym, ale mnogość jego zastosowań może przyprawić o zawrót głowy.

O niezwykłej skuteczności białego proszku może świadczyć fakt, że w Stanach Zjednoczonych sprzedawany jest w dużych, kilkukilogramowych opakowaniach. Niestety, w Polsce sody oczyszczonej wciąż musimy szukać jedynie na półce z przyprawami. Poniżej zebraliśmy najbardziej przydatne sposoby wykorzystania związku na co dzień.

Domowy dezodorant na bazie sody

Coraz więcej osób zwraca uwagę na szkodliwość aluminium dodawanego do większości antyperspirantów. Ciekawą alternatywą może być własnoręcznie wykonana pasta, która skutecznie pochłania zapachy i wilgoć oraz zabija bakterie. Jak ją przyrządzić? Wystarczy zmieszać 4 łyżki delikatnie podgrzanego oleju kokosowego, 4 płaskie łyżki sody oczyszczonej i 3 łyżki mąki ziemniaczanej. Jeśli zależy nam na ładnym zapachu, do wersji podstawowej możemy dodać kilka kropelek dowolnego olejku (np. różanego lub miętowego). Tak przygotowany dezodorant przechowujemy w słoiczku lub pudełku i aplikujemy na skórę pod pachami mniej więcej co 12 godzin.

Higiena jamy ustnej

Tutaj mamy dwie możliwości: płukankę do ust i pastę do zębów. Aby przygotować płukankę, która pozwoli szybko pozbyć się brzydkiego zapachu z ust, należy wymieszać łyżeczkę sody oczyszczonej w szklance wody. Roztwór świetnie radzi sobie z bakteriami i grzybami odpowiedzialnymi za nieprzyjemną woń. Usunie również z łatwością zapach czosnku, kawy czy papierosów.

Sodę możemy wykorzystać także do zrobienia domowej, wybielającej pasty do zębów. Zaleca się ją używać raz lub (maksymalnie) dwa razy w tygodniu, by uniknąć osłabienia szkliwa. Jej działanie wybielające i antybakteryjne jest udowodnione. 4 łyżeczki oleju kokosowego łączymy z 2 łyżeczkami sody oczyszczonej, 3 łyżeczkami ksylitolu (obniża pH w ustach) i dodajemy olejek eukaliptusowy. Składniki mieszamy w ceramicznym naczyniu. Przechowujemy szczelnie zamknięte.

Włosy i skóra głowy

Raz na jakiś czas warto zafundować włosom i skórze głowy kurację oczyszczającą. Kiedy do szamponu dodamy jedną łyżkę sody oczyszczonej i dokładnie wymasujemy całą głowę, pozbędziemy się skutecznie resztek kosmetyków i złuszczonego naskórka. Po spłukaniu mieszkanki, wystarczy nałożyć odżywkę jak zwykle. Oczyszczona skóra głowy będzie lepiej wchłaniała substancje odżywcze zawarte w kosmetyku (dobrze, by był naturalny!). Zabieg wykonujemy najczęściej raz na dwa tygodnie, by nadmiernie nie przesuszyć włosów.

Wybielanie paznokci

Żółte paznokcie nie zawsze muszą być objawem grzybicy czy rezultatem długoletniego palenia. W ich wybieleniu pomoże domowa pasta z łyżeczki sody oczyszczonej, łyżki soku z cytryny i łyżeczki oliwy. Preparat nakładamy na paznokcie na 15 minut i zmywamy letnią wodą. Powtarzamy dwa razy w tygodniu i, stosunkowo szybko, możemy cieszyć się rozjaśnioną płytką.

Walka z trądzikiem

Do przygotowania najprostszej maseczki wystarczy łyżka sody oczyszczonej i łyżka wody mineralnej. Powstałą papkę możemy nałożyć na całą twarz, a jeśli mamy skórę skłonną do podrażnień, tylko na zmienione chorobowo miejsca. Maseczkę trzymamy maksymalnie 10 minut, zmywamy ciepłą wodą i nakładamy krem nawilżający o jak najprostszym składzie. Regularne stosowanie sody z wodą powinno zauważalnie rozjaśnić cerę, zwęzić pory i ograniczyć wydzielanie sebum.

Napój na odkwaszenie organizmu

Jeśli jemy dużo czerwonego mięsa, pijemy napoje gazowane i alkohol oraz nie stronimy od słodyczy, istnieje prawdopodobieństwo, że nasz organizm jest zakwaszony. W przywróceniu równowagi kwasowej pomoże prosty napój z 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej na szklankę wody. Taki roztwór należy pić minimum raz dziennie, a w początkowych dniach kuracji nawet po każdym posiłku.

Lśniący piekarnik

Wiemy, jak trudne bywa czyszczenie blach i piekarnika z resztek starego i przypalonego tłuszczu. I tym wypadku soda okazuje się bezkonkurencyjna. Wystarczy obsypać nią dolną część piekarnika lub brudną blachę i spryskać zwykłą wodą (najlepiej użyć w tym celu butelki po płynie do mycia szyb z dozownikiem). Tak przygotowaną papkę zostawiamy na noc, a następnego dnia myjemy gąbką (ewentualnie druciakiem). Spłukujemy i gotowe!

Czysta podłoga

Pieniądze i miejsce w łazienkowej szafce zaoszczędzimy dzięki rezygnacji ze specjalnych płynów do mycia podłóg. Zastąpimy je oczywiście mieszanką wody z sodą oczyszczoną. Do jednego wiadra ciepłej wody dodajemy pół szklanki proszku. Taki roztwór świetnie radzi sobie nawet z mocnymi zabrudzeniami.

Jeśli natomiast chcemy pozbyć się brudu z fug (na ścianach w kuchni czy łazience lub właśnie na podłodze), możemy nałożyć na nie papkę z sody wymieszanej z wodą i zostawić minimum na godzinę. Następnie szorujemy gąbką lub druciakiem i spłukujemy pozostałości papki.

Lodówka i kosz na śmieci bez przykrego zapachu

Żeby pozbyć się przykrego zapachu z lodówki, wystarczy wysypać małe opakowanie sody na talerzyk lub do miseczki i umieścić je na półce.

Kosz na śmieci myjemy najpierw pastą z wody i sody (najlepiej w proporcji 1:1), płuczemy i wycieramy do sucha. Dla lepszego efektu na dno kubła możemy nasypać trochę sody - tak jak w przypadku lodówki, świetnie poradzi sobie z usunięciem niechcianego zapachu.

Antidotum na pchły

Jeśli zauważyłeś u swojego pupila pchły, przygotuj sypką mieszankę sody i soli (w proporcji 1:1) i rozsyp ją w strategicznych miejscach (puchaty dywan, okolice łóżka, posłanie zwierzaka, narożniki pokoju). Pozostaw najlepiej na 24 godziny, a następnie odkurz. Problem powinien zniknąć natychmiast.