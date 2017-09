Izabela Janachowska o nowych, ślubnych trendach

Ekspertka od ślubów Izabela Janachowska zdradziła co jest modne w tym sezonie. - Mamy kult ziemi, natury. Śluby w plenerze są modne, młodzi uwielbiają wyjść i mówić sobie „tak” na łonie natury - wyznała. Czy takie rozwiązanie ułatwia dekorowanie? Co zatem z tradycyjnymi ślubami we wnętrzach? - Wtedy wprowadzamy naturę do środka. Wszystko, co drewniane, zielone, drzewne, jest absolutnie modne - dodała Janachowska.