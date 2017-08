​Chcę znów być aktywna!

Czy w poszukiwaniu pracy zdarzyło ci się zajrzeć na portal urzędu pracy albo do internetowych poradników dla osób bezrobotnych? Warto to zrobić. Znajdziesz tam informacje na temat szkoleń i innych działań. Mogą one pomóc ci w znalezieniu pracy. A ponieważ są dofinansowane z Funduszy Europejskich, z wielu z nich skorzystasz bezpłatnie. Od czego zacząć?

Proponujemy ci najpierw zapoznanie się z różnymi rodzajami pomocy i poznanie kilku przykładów projektów, w których możesz wziąć udział.

Czemu służy:

...pośrednictwo pracy

Doradca z urzędu pracy, albo z innej instytucji wspierającej zatrudnienie, pomoże ci znaleźć właściwą dla ciebie ofertę pracy. Ułatwi kontakt z potencjalnym pracodawcą i pierwsze kroki na drodze do zatrudnienia. Będzie więc pełnił rolę pośrednika między tobą, a firmą czy instytucją, w której możesz zacząć pracować.

...staż zawodowy

Możemy to nazwać pracą na próbę połączoną z nauką. Będąc na stażu uczysz się nowych obowiązków i poznajesz zawód. W stażach finansowanych ze środków unijnych często pracodawca, u którego odbywasz staż, zobowiązuje się do zatrudnienia cię później na jakiś czas.

...bon zatrudnieniowy

Ma zachęcić pracodawcę do zatrudnienia nowych osób. Jeśli jesteś bezrobotną mamą i udaje ci się znaleźć pracę, możesz postarać się o taki bon. Dzięki temu twój nowy pracodawca otrzyma dofinansowanie na twoje wynagrodzenie. Poniesie więc mniej kosztów, czyli pewnie chętniej cię zatrudni. Możesz też spotkać się z nazwą "subsydiowanie zatrudnienia" - znaczy to samo.

...bon na zasiedlenie

Czasem w celu znalezienia lepszej pracy musimy przeprowadzić się do innej miejscowości. A to wiąże się z kosztami - np. trzeba znaleźć mieszkanie. Bon na zasiedlenie służy "urządzeniu się", czyli ma pomóc finansowo w tych pierwszych momentach w nowym miejscu.

...refundacja kosztów dojazdu

Takie wsparcie może pojawić się wtedy, kiedy nową pracę znajdujesz w takim miejscu, że nie musisz się przeprowadzać, ale za to musisz do niego dojeżdżać. To też oznacza koszty, np. korzystania z autobusów czy pociągów. Dzięki dofinansowaniu możesz otrzymać częściowy zwrot tych wydatków.

...i wiele innych

Rodzajów pomocy w podjęciu zatrudnienia jest jeszcze więcej.

Aby z nich skorzystać, skieruj swoje kroki albo do swojego urzędu pracy (tzw. PUP - Powiatowy Urząd Pracy w twojej okolicy), albo odszukaj inną instytucję, która wspiera osoby niepracujące. W większości przypadków natkniesz się na Fundusze Europejskie. To dzięki tym środkom zarówno urzędy pracy, jak i np. agencje zatrudnienia, fundacje czy stowarzyszenia, mają dużo więcej pieniędzy na to, żeby pomagać osobom bezrobotnym. Pierwszym krokiem do uzyskania wsparcia będzie analiza twojej indywidualnej sytuacji i opracowanie planu dla ciebie. Ma to być program skierowany konkretnie na twoje potrzeby i możliwości. Po drodze pojawią się różne (dopasowane do ciebie) formy pomocy. Na końcu jest cel - znajdujesz pracę i jesteś gotowa na jej podjęcie.

Gdzie szukać?

Przykładów z całego kraju jest wiele. Np. Inkubator Przedsiębiorczości z Tarnowskich Gór proponuje szkolenia (m.in. z procedur zakładania firmy, księgowości, tworzenia biznesplanów) oraz doradztwo (np. prawne, podatkowe czy marketingowe) dla 30- (i więcej) -latków z powiatu tarnogórskiego.

Z kolei osoby mające mniej niż 30 lat, a mieszkające w Radzyniu Podlaskim i okolicach, mogą liczyć na poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, czy bony szkoleniowe. Taką pomoc oferuje dzięki środkom Programu Wiedza Edukacja Rozwój tutejszy urząd pracy.

Podobnych przykładów instytucji, które oferują pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej jest naprawdę dużo.

Jeśli nie uczysz się, nie pracujesz, masz trudną sytuację zawodową, pójdź do urzędu pracy w swoim powiecie i zapytaj o wsparcie.

Masz mniej niż 30 lat? Pytaj (także w PUP lub w Punkcie Informacyjnym) o Program Wiedza Edukacja Rozwój, bo jest on skierowany dla osób takich, jak ty. Masz więcej? Poproś o informacje o środkach programu regionalnego w twoim województwie, które aktywizują zawodowo osoby powyżej 30. roku życia.

Skontaktuj się też z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w twojej okolicy, aby poznać inne pomagające instytucje, np. agencje zatrudnienia, fundacje, inkubatory.

Musisz wiedzieć, że każda instytucja ma swój terminarz pracy. Każda też działa bardzo lokalnie, np. w danym powiecie albo mieście. To dlatego zachęcamy cię do zwrócenia się bezpośrednio do nich. Wtedy nie przegapisz ciekawej formy wsparcia albo terminu, w którym trzeba złożyć wniosek.

Wspieramy instytucje, a one osoby bezrobotne

O możliwościach dla ciebie opowiada Monika Dytyniak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Interia: Czym zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy?

Monika Dytyniak: - WUP dysponuje środkami, ale nie zajmuje się wsparciem osób bez pracy bezpośrednio. Udzielamy dofinansowania tzw. beneficjentom - tj. instytucjom, które złożyły do nas wniosek i otrzymały jego pozytywną ocenę. Te instytucje rekrutują dopiero uczestników projektu, np. osoby młode albo rodziców dzieci do lat 3.

W jaki sposób te instytucje mogą pomóc?

- Realizują projekty krok po kroku, tak by osiągnąć zakładane efekty m.in.: rekrutują uczestników i monitorują ich postępy, dbają o to, by każdemu z uczestników stworzono plan kariery, współpracują z realizatorami szkoleń i z pracodawcami, którzy przyjmą uczestników na staż; koordynują terminy realizacji zajęć dla uczestników.

Kto może zgłosić się do projektu?

- W Programie Wiedza Edukacja Rozwój uczestnikami są osoby do 30. roku życia z kategorii NEET tj., nie pracujące, nie kształcące, nie uczestniczące w szkoleniu. W programie regionalnym dla Mazowsza do projektów mogą się zgłosić osoby powyżej 30. roku życia należące do jednej z kategorii: powyżej 50. roku życia, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety.

Na co może liczyć mama wracająca na rynek pracy?

- Mamy są wspierane zgodnie z trzema zasadami:

1. Przeciwdziałamy (np. wypadaniu z rynku pracy)

2. Umożliwiamy (powrót do szybkiego zatrudnienia, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi)

3. Wpływamy (na zwiększenie liczby nowych miejsc pracy i liczby żłobków w regionie)

Więcej dowiesz się w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.