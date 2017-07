​Rozwiń skrzydła dzięki nowym umiejętnościom

Życie potrafi nas zaskoczyć - nowi ludzie, nowe sytuacje, nowe obowiązki. Świat nie stoi w miejscu. My za to czasem możemy się zasiedzieć. Jeżeli czujesz, że twoja sytuacja zawodowa ci nie odpowiada, być może potrzebujesz zmiany? Nigdy nie jest za późno, żeby poszerzać swoją wiedzę - to dzięki niej możesz znaleźć nowe zajęcie lub awansować.

Zdjęcie Dzięki Funduszom Europejskim możesz szkolić się i innych /123/RF PICSEL

Coraz częściej spotykamy dorosłe osoby biegnące na dodatkowe zajęcia, kurs językowy czy studia podyplomowe. Chcemy ci pokazać, że Fundusze Europejskie mają bogatą ofertę możliwości poszerzania wiedzy czy umiejętności - bezpłatnie lub za stosunkowo niewielką opłatę. Dzięki nim łatwiej będzie ci rozwinąć skrzydła.

Chcę uczyć i chcę uczyć się

Agnieszka Zdrodowska, nauczycielka matematyki i informatyki w szkole w Nowych Piekutach w województwie podlaskim miała możliwość spojrzenia z dwóch stron na edukację osób dorosłych. Dwa lata temu wzięła udział w kursie języka angielskiego dla pracowników samorządowych i nauczycieli. Zdała egzamin i może się pochwalić certyfikatem znajomości języka na poziomie A2. Szkolenie było dofinansowane z Programu Kapitał Ludzki.

- Nie było łatwo zmobilizować się do nauki języka obcego, kiedy ostatni raz miałam z tym do czynienia ponad 20 lat temu, na studiach. Na szczęście w kursie uczestniczyły tylko osoby w podobnym wieku, więc szło nam równie trudno - śmieje się. - Udało się jednak przełamać i zdać egzamin. Może to tylko A2, ale i tak bardzo się przydaje.

W każdym województwie znajdziesz kursy językowe z dofinansowaniem. Kobiety, zwłaszcza mające więcej niż 45 lat, często są szczególnie zapraszane do uczestnictwa.

Chcę mieć większe "e-umiejętności"

Agnieszka Zdrodowska potrzebowała dodatkowej edukacji w zakresie języka obcego, jednak z obsługą komputerów i informatyką radzi sobie świetnie. Dlatego zaproponowano jej prowadzenie zajęć ze znajomości podstaw obsługi komputera i internetu dla osób w wieku 45+.

- Zgodziłam się na prowadzenie tych zajęć, bo pomyślałam o uczestnikach. Wydaje mi się, że dzięki temu, że jestem w ich wieku, czuli się bardziej komfortowo i nie wstydzili się swoich braków w umiejętnościach komputerowych - tłumaczy.

Szkolenia, które prowadziła m.in. pani Agnieszka, odbywały się we wszystkich gminach województwa podlaskiego związanych z projektem "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej", który był finansowany w Programie Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Podczas sześciu czterogodzinnych spotkań uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi funkcjonalnościami sprzętów informatycznych i internetu.

Jeśli ty także potrzebujesz wzmocnienia swoich kompetencji cyfrowych, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mogła wziąć udział w podobnych projektach. Aktualnie realizowany Program Polska Cyfrowa przewiduje dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem różnych kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Zostały już wybrane cztery instytucje, do których będziesz mogła się zgłosić. Pod koniec roku powinny pojawić się kolejne.

Kompetencje cyfrowe osób dorosłych:

"E-kompetencje bez barier" - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie (na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, lubuskiego i mazowieckiego) - sprawdź szczegóły

"Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej" - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (41 gmin województwa świętokrzyskiego i śląskiego) - sprawdź szczegóły i skontaktuj się z organizatorem

"e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" - Fundacja Aktywizacja (100 gmin w całej Polsce) - sprawdź szczegóły

"E-Obywatel: nowe umiejętności cyfrowe" - Krajowa Izba Gospodarcza (68 gmin w całej Polsce) - sprawdź szczegóły

Zdjęcie Szkolenia finansowane przez Fundusze Europejski pomagają zwiększać kwalifikacje i szansze na rynku pracy / 123/RF PICSEL

Chcę zmienić zawód

Dzięki Funduszom Europejskim powstaje też wiele projektów, w których najważniejszy jest rozwój zawodowy.. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach czy kursach mają pewność, że szkolenia są dobrej jakości (bo weryfikowane i kontrolowane przez różne instytucje), a przede wszystkim - są bezpłatne lub tańsze (bo ich organizację finansują środki publiczne). W ofercie znajdziesz m.in. kursy zawodowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia językowe i informatyczne.

Dofinansowane projekty możesz znaleźć:

- za pośrednictwem wyszukiwarki dotacji

- w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w twojej okolicy

Ciekawym źródeł dofinansowanych (ale także niedofinansowanych szkoleń) jest Baza Usług Rozwojowych. Zawiera ona obecnie ponad 12 tys. ofert szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu.

Chcę znaleźć pracę

Czasem na drodze do znalezienia zatrudnienia możesz spotkać się z problemami takimi jak brak doświadczenia, niewystarczające kwalifikacje czy zawód niepasujący do obecnego zapo­trzebowania na rynku. Można temu zaradzić. Taką szansę daje pakiet działań szkoleniowych finansowanych ze środków unijnych i skierowanych do osób niepracujących.

Jeśli zdecydujesz się na udział w projekcie, w pierwszej kolejności potrzebna będzie analiza twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Jeśli okaże się, że w twoim przypadku najlepszą formą aktywizacji zawodowej będzie podniesienie lub zmiana wykształcenia albo kwalifikacji, wśród działań, które mogą zostać ci zaproponowane, znajdą się m.in. szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe.

Szkolenia to tylko jedna z form wsparcia w programach regionalnych dla osób w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. O innych opowiemy ci w kolejnych artykułach. Pamiętaj jednak, że kobiety i osoby w wieku 45+, z uwagi na to, że często trudniej im znaleźć zatrudnienie, mogą tu liczyć na wyjątkowo dużą pomoc.

Dofinansowane projekty możesz również znaleźć dzięki wyszukiwarce dotacji oraz konsultantom Punktów Informacyjnych. Sprawdź także wyszukiwarkę szkoleń prowadzoną w ramach Rejestru Instytucji Szkoleniowych dla osób bezrobotnych.

Chcę dowiedzieć się więcej o pożyczkach

Może słyszałaś już, że wkrótce dostępna będzie nowa forma wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych? Tym razem nie jest to propozycja udziału w już dofinansowanym szkoleniu, ale oferta nieoprocentowanej pożyczki na wybrane przez ciebie szkolenie.

Możesz otrzymać od 600 do nawet 100 tys. złotych, pod warunkiem, że posiadasz zdolność do spłaty pożyczki lub przedstawisz dodatkowe zabezpieczenie (np. poręcznie, zastaw). Nie jest ważne, ile masz lat, albo jaka jest twoja sytuacja zawodowa czy osobista. Tematykę i organizację wybierasz ty. Jeżeli ukończysz to szkolenie, nie będziesz musiała zwracać 20-25 proc. pożyczonej kwoty. Pożyczki są finansowane z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Z pożyczek na podniesienie kwalifikacji będziesz mogła skorzystać już niebawem. Na przełomie sierpnia i września 2017 roku rusza projekt "Pożyczki na kształcenie" realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Fundację Fundusz Współpracy. W drugiej połowie roku podobny projekt uruchomi Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Agnieszka Lewandowska