Anna Guzik: Znowu jest w ciąży!

Uśmiech nie schodzi z jej twarzy, bo lada moment jej rodzina się powiększy. Gwiazda „Na Wspólnej” spodziewa się trzeciego dziecka!

Córeczki Ani Guzik (40), bliźniaczki Basia i Nina, mają zaledwie roczek, a już niedługo na świecie pojawi się ich rodzeństwo. Aktorka jest w drugiej ciąży i - póki co - nie chce się na ten temat wypowiadać. Nam jednak udało się potwierdzić radosne doniesienia. Dla Guzik to będzie prawdziwa życiowa rewolucja.



Szczęśliwa mama

"Faktycznie, życie całej rodziny kręci się obecnie wokół dziewczynek, to one pochłaniają całą naszą uwagę, a ja w międzyczasie staram się szybko pracować i wyłapywać momenty na wypoczynek", tak mówiła w rozmowie z SHOW zaledwie sześć miesięcy temu. Już opieka nad bliźniaczkami jest trudna i wymagająca, a wkrótce dołączy do nich siostrzyczka albo braciszek.



Informacja o kolejnej ciąży aktorki poruszyła jej fanów. Ania dopiero wróciła do pracy na pełen etat. Teraz jednak znowu będzie musiała zrobić sobie przerwę. "Póki co, pani Ania gra w teatrze do kwietnia, ale jeszcze nie określiła się, jak długo będzie chciała pracować. To wszystko zależy od jej samopoczucia", powiedziała nam osoba z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień gra Guzik.



Aktorka na razie nie zamierza zwalniać tempa, wygląda i czuje się znakomicie. Angażuje się nawet w akcje charytatywne. "W zeszłym tygodniu odwiedziłam w Tychach niesamowite miejsce. »ŚWIETLIKOWO «, które tam powstaje, ma być pierwszym w Polsce bezpłatnym ośrodkiem dziennym dla nieuleczalnie chorych dzieci oraz jedynym na Śląsku stacjonarnym hospicjum przeznaczonym wyłącznie dla nich", napisała kilka dni temu na Facebooku, zamieszczając jednocześnie zdjęcia, na których pokazuje wyraźnie zaokrąglony brzuszek. Widać też na nich, że Ania wprost promienieje. Założenie rodziny od lat było jej wielkim marzeniem, na spełnienie którego los kazał jej trochę poczekać... Teraz jednak je to wynagrodził. I to trzykrotnie.



Praca musi poczekać

Pytania, kiedy zostanie mamą, doprowadzały Anię niemal do furii. Widać było, że bardzo to przeżywała, a dojrzały wiek na pewno nie sprzyjał spokojnemu oczekiwaniu na powiększenie rodziny. Gdy w zeszłym roku na świecie pojawiły się bliźniaczki, Guzik oszalała na ich punkcie. Jak sama twierdzi, późne macierzyństwo nie jest dla niej problemem.



"Prawdę powiedziawszy nie wyobrażam sobie siebie jako mamy na wcześniejszych etapach mojego życia... Był czas na naukę, zabawę, odrobinę szaleństwa, pracę, a potem przyszedł czas na miłość i naturalną konsekwencją była chęć założenia rodziny. W związku z tym nie mam pretensji, że coś mnie w życiu ominęło, wręcz przeciwnie, staram się znosić ewentualne niewygody ze spokojem, bo długo na ten moment czekałam. Choć pewnie gorzej znoszę nieprzespane noce...", mówiła nam w zeszłym roku.



Na szczęście, aktorka może liczyć na wsparcie męża Wojtka, za którego wyszła cztery lata temu. W opiece nad maluchami uczestniczy również cała rodzina. A teatr i producenci serialu "Na Wspólnej", w którym wciela się w postać Żanety, z pewnością będą cierpliwie czekać na jej powrót. Tym bardziej, że jej bohaterka również będzie w ciąży, więc nawet z brzuszkiem Ania będzie mogła nakręcić jeszcze kilka odcinków. Potem przyszła potrójna mama powinna odpocząć, bo chociaż ma dużą wprawę i doświadczenie w opiece nad dziećmi, po porodzie przybędzie jej obowiązków.



"Oczywiście przy dwójce dzieci jest sporo pracy i to dla dwojga rodziców, dlatego z niecierpliwością czekamy z mężem na moment, kiedy staną się dla siebie wzajemnie atrakcyjnymi kompanami do zabawy!", mówiła w niedawnym wywiadzie dla SHOW. Teraz kompanów do zabawy będzie więcej...

