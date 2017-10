Maffashion, Rubik, Tusk: Jak zostać milionerką?

Im się to udało, zanim skończyły 30-tkę! Show sprawdza, jak tego dokonały i jaka jest ich recepta na sukces.

Są piękne, młode i bajecznie bogate. Dwie blogerki modowe i top modelka osiągnęły to, o czym większość może tylko marzyć. W SHOW przyglądamy się ich poczynaniom i sprawdzamy, ile zarabiają. Kwoty przyprawiają o zawrót głowy!



Pochodząca z małej miejscowości Julia Kuczyńska Maffashion (30) na początku roku została okrzyknięta najbardziej wpływową blogerką świata. Zdaniem redaktorów prestiżowego serwisu wwd.com dziewczyna jest warta... 64,8 miliona dolarów! W wyliczeniu brano pod uwagę wszystkie medialne publikacje, wzmianki, polecenia marki na kanałach social mediowych blogerów i influencerów. Nie znaczy to oczywiście, że ta zawrotna kwota powędrowała na konto Polki. Oznacza, że taka jest jej wartość rynkowa.



Na konto przedsiębiorczej dziewczyny regularnie wpływają za to przychody z prowadzenia bloga (ponoć za jeden post Julia inkasuje około 20 tysięcy złotych). Do tego dochodzą wpływy z programów telewizyjnych i reklam (m.in. kosmetyków, serka, napoju oraz sieci odzieżowej). Julka wyznała kiedyś ze śmiechem: "Ludzie dzwonią do mnie i pytają, czy mam pożyczyć pieniądze, a przecież nie mam kilku posiadłości". Wtajemniczeni twierdzą jednak, że już dawno zarobiła pierwszy milion.



Podobnie jak Kasia Tusk (30) która, według jednego z tygodników, tylko za sprzedaż własnej linii ubrań zainkasowała w zeszłym roku kilkaset tysięcy złotych. Oprócz tego szacuje się, że jej miesięczny zysk z prowadzenia bloga waha się od 50 do 100 tysięcy złotych...



Julka i Kasia to królowe blogosfery, za to Anja Rubik (34) jest ikoną modelingu. Projektanci i reklamodawcy zabijają się, by pozyskać ją do swoich przedsięwzięć. Mówi się, że współpraca ze znaną marką jubilerską przyniosła jej miliony. Majątek zbiła też na udziale w telewizyjnych shows, prestiżowych kampaniach reklamowych oraz na sprzedaży własnych perfum.



W 2013 roku mówiła: "Mogłabym nie pracować do końca życia, ale to musiałoby być skromne życie (...), ale w tej chwili jestem dosyć rozpuszczona". Dwa lata później zajęła 17. miejsce w rankingu najlepiej zarabiających modelek z dochodem 3,5 miliona dolarów. Od tego czasu jej kariera nabrała jeszcze rozmachu, a konto w banku powiększyło się o kilka zer.

Anja Rubik: Ambitna supermodelka

Wakacje spędza w najbardziej egzotycznych zakątkach świata, przyjaźni się z gwiazdami, bierze udział tylko w tych pokazach mody, w których ma ochotę. I dostaje za to krocie. Jeszcze żadna Polka nie osiągnęła w modelingu tyle, co Anja. A ona ma apetyt na więcej. Teraz rozważa karierę filmową.

Julia Kuczyńska: Przedsiębiorcza blogerka

O Maffashion rozpisują się światowe media, m.in. Vogue.com i Harpersbazaar.com. Wielkie domy mody zapraszają ją do współpracy, biją się o nią reklamodawcy. Julka pracuje m.in. w Nowym Jorku, Los Angeles, Paryżu czy Wenecji. A na czerwonym dywanie czuje się jak ryba w wodzie!

Kasia Tusk: Pracowita bizneswoman

Pokazując na blogu swoje stylizacje, relacje z podróży i codzienne życie, Kasia stworzyła w blogosferze nową jakość i nieźle na tym wyszła. Dziś Tuskówna to prężna bizneswoman, która zbija majątek nie tylko na wpływach z bloga, ale też na pisaniu książek i sprzedaży własnej linii ubrań.

Justyna Kasprzak