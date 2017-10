Siostry niepodobne

Jako nastolatki darły koty. Dopiero niedawno zaczęły się dogadywać i mogą na siebie liczyć. Wspierają się nie tylko prywatnie, ale i w pracy. Jednak wciąż więcej je różni niż łączy.

Zdjęcie Siostry Popławskie /East News

Aktorzy mówią, że jeśli kobieta nie zrobi kariery w tym zawodzie przed trzydziestką, to wszystko stracone. Siostry Popławskie są wyjątkiem.



Dziś święcą triumfy dzięki takim serialom jak "Belfer", "Barwy szczęścia" (Ola) czy "Diagnoza" (Magda).



Jakie są prywatnie? Pracowite i lojalne wobec siebie, choć wcześniej cztery lata różnicy wieku między nimi były zarzewiem siostrzanych konfliktów. Jakiś czas temu Ola (41) przyznała, że wychowały się w rodzinie naznaczonej problemami alkoholowymi. Ich ukochana mama, polonistka, pchnęła najpierw starszą, potem młodszą córkę w kierunku aktorstwa. Sama w młodości chciała iść do szkoły teatralnej, ale nie zgodzili się na to jej konserwatywni rodzice.



Zdjęcie Magdalena Popławska / Jacek Domiński/ Reporter / East News

Siostry jeździły na konkursy recytatorskie. Ola dostała się do studium aktorskiego Doroty Pomykały, potem skończyła wrocławską PWST i pociągnęła za sobą siostrę. Dosłownie, bo to ona złożyła za Magdę (37), uczennicę szkoły ekonomicznej, dokumenty na wydział aktorski w Krakowie.



Młodsza Popławska nie wierzyła we własne możliwości - mówiła nawet o sobie "dziwadło"... Miała jednak duszę hipiski. "Kiedy siostra wyjechała na studia, zajęłam po niej miejsce w grupie teatralno-muzycznej. Przygotowywaliśmy przedstawienia, w wakacje podróżowaliśmy stopem, śpiewaliśmy na ulicach, żeby zarobić na kemping i bagietkę", wspominała Magda w "Twoim STYLU". Szybciej niż siostra odniosła sukces - zagrała m.in. w "Ekipie", "39 i pół", "Usta usta".



Zdjęcie Aleksandra Popławska / East News

Nie miała jednak szczęścia w miłości - przez kilka lat była związana z Bartkiem Topą i bardzo przeżyła rozstanie. Potem zakochała się w Pawle Fiedlerze, poecie, który deklaruje, że chce być Kate Moss literatury, a w jednym z wywiadów przyznał, że przez kilka miesięcy był bezdomny. Mają dwuletnią córkę Zosię. Ponoć partner Magdy nie zaskarbił sympatii Oli, która od 16 lat tworzy udany związek z aktorem i reżyserem Markiem Kalitą. Ich córka, 12-letnia Antosia, gra w teatrze. Mimo różnicy zdań siostry stoją za sobą murem, co podkreśla Ola (Magda nie lubi wywiadów). "Gdy jedna z nas nie może wziąć udziału w jakimś przedsięwzięciu, to poleca drugą. Mamy polecać siostry Bohosiewicz? Dobrze żeby rola została w rodzinie, po co ją oddawać innej aktorce?", mówi Ola.

Katarzyna Jaraczewska