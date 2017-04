W życiu kobiet najważniejszy jest zdrowy rozsądek i równowaga

Psycholog Magdalena Chorzewska przekonuje PAP Life, że "w życiu najważniejszy jest zdrowy rozsądek i równowaga". Ekspertka skierowanej do kobiet kampanii "Wybieram siebie" podkreśla, że najszczęśliwsze Polki nie podążają ślepo za trendami, ale kierują się swoją opinią.

PAP Life: Jaka jest idea kampanii "Wybieram siebie"?



Magdalena Chorzewska: Jako psycholog, na co dzień spotykam się z kobietami i ich problemami. Częstym wyzwaniem, które kobiety stawiają sobie same - a jednocześnie nie mogą mu sprostać - jest dążenie do ideału. Wiele moich pacjentek po omacku sięga po kolejne diety, porady dotyczące tego, jak się ubierać lub zachowywać, nie zadając sobie nawet pytania: czy to jest dla mnie dobre, czy to do mnie pasuje? Brak kontaktu ze sobą i swoimi potrzebami sprawia, że na drodze do szczęścia łatwo zbłądzić. Znam kobiety, które za każdym razem, gdy zdarzy im się małe odstępstwo np. od zaplanowanej diety, odczuwają wyrzuty sumienia. Czasami są one tak ciężkie, że panie od razu zarzucają cały plan i kompulsywnie rzucają się na omijane dotąd produkty.

Jak pokazują badania przeprowadzone na potrzeby kampanii, aż 43 proc. kobiet odczuwa wyrzuty sumienia, gdy tylko sięgnie po coś, czego stara się unikać. Z drugiej strony jest też spora grupa kobiet, która czuje się po prostu zagubiona, żyje bez zastanowienia nad tym, czy jest szczęśliwa, co je, czy lubi siebie. Zagadnienie dotyczy jednak wielu sfer naszego życia - od żywienia, przez pracę po różne role, które pełnimy. Poprzez kampanię chcemy powiedzieć, że najważniejsza jest równowaga i zdrowy rozsądek.



Do jakich kobiet skierowana jest kampania?

- Kampanię kierujemy do kobiet, dla których równowaga już jest ważną wartością, ale także do tych, które czują, że chciałyby jeszcze bardziej cieszyć się życiem, ale są na tej drodze trochę zagubione. Dlaczego właśnie kobiety? To one mają skłonność do popadania w skrajności. Dokładnie zbadaliśmy postawy Polek i wiemy, że najszczęśliwsze są te, które w życiu stawiają na równowagę.



Jak w praktyce ma wyglądać kampania?

- Zaczynamy od promowania idei kampanii i naszego manifestu w mediach na dedykowanej stronie internetowej oraz na naszym fanpage'u na Facebooku, na którym na bieżąco będziemy aktualizować materiały poradnikowe stworzone przez ekspertów. W połowie maja starujemy z ciekawą akcją konkursową, w której kobiety będą miały szansę się pokazać i opowiedzieć o swoim stylu życia. Akcje będą wspierać polskie influencerki, którym zaproponowaliśmy współpracę przy kampanii kierując się kryterium życia w równowadze. To dziewczyny, które świetnie godzą pracę z przyjemnością.



Na czym polega tytułowe "wybranie siebie"?

- Wybieram siebie to tak naprawdę: potrafię odkrywać i nazwać swoje potrzeby. Stawiam na to, co jest dla mnie dobre. Nie daję się jednak zwariować i zakładam, że w życiu najważniejszy jest zdrowy rozsądek i równowaga. Wybieram to, co dla mnie dobre, zgodnie z moimi potrzebami.



Zatem czy droga do szczęścia, którego pragnie każdy z nas, zawsze jest indywidualnym torem?

- W naszej kampanii skupiamy się jedynie na sposobie myślenia. Nie chcemy być kolejnym głosem, który powie kobietom, co dokładnie mają robić, aby być szczęśliwe. Jedna recepta na szczęście zdecydowanie nie istnieje. Dlatego mówimy: znajdź dla siebie chwilę, aby się zatrzymać i upewnić, że dobrze czujesz się ze swoimi decyzjami. Wbrew pozorom, nie zawsze to praktykujemy. Zbyt często podążamy za trendem czy modą - np. nie lubię biegać i mnie to frustruje, ale będę to robić, bo wszyscy wokół biegają. A może lepiej poszukać dla siebie lepszego rozwiązania dopasowanego do temperamentu i potrzeb - spróbować jogi, pojeździć na rowerze? Wybierz siebie i swój pomysł na szczęście. I nie przesadzaj z niczym - obsesje sprawiają, że zapominamy o innych potrzebach.



Czy chodzi też o zdrowy egoizm?

- Poniekąd. Zdrowy egoizm jest pochodną myślenia o swoich potrzebach. Jednocześnie nie jest tak, że mówiąc "wybierz siebie", chcemy powiedzieć - nie zwracaj uwagi na nic, ty i twoje potrzeby są najważniejsze. Tu pojawiają się nasze magiczne, kluczowe słowa kampanii: umiar i równowaga.



Z psycholog Magdaleną Chorzewską, ekspertką kampanii "Wybieram siebie", rozmawiała Paulina Persa (PAP Life).