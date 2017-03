Warto być nowoczesną babcią współczesnego nastolatka

Kiedy był mały, wystarczyło, że go przytuliłaś i upiekłaś ciasto. Dziś chodzi własnymi drogami, ale ty wciąż chcesz być dla niego ważna. Podpowiadamy, jak za nim nadążyć.

Zdjęcie Nie trzeba zostać ekspertem od cyfrowych technologii, żeby być najukochańszą babcią /©123RF/PICSEL

Twoje wnuki dorastają w świecie, który wydaje się tobie coraz bardziej niezrozumiały? To nie oznacza, że nie możecie się dogadać. Naprawdę nie trzeba zostać ekspertem od cyfrowych technologii, żeby być najukochańszą babcią. Nastolatki wciąż bardziej od najnowszego modelu smartfona pragną miłości i wsparcia. Czyli dokładnie tego, co masz im do zaofiarowania. Najważniejsze jest twoje nastawienie: otwartość na nowości oraz zainteresowanie tym, czym żyją młodzi. Wystarczy, że nie będziesz bała się zmian i zachowasz optymizm, a reszta na pewno się ułoży.



Bezcenne wsparcie

Masz coś, co jest bardzo cenne dla twoich wnuków - czas. Bo nawet jeśli wciąż pracujesz, twoje zaangażowanie w sprawy zawodowe jest mniejsze niż rodziców. Dlatego możesz być wspaniałym słuchaczem i dawać wnukom wsparcie, kiedy go potrzebują. Choć w życiu nastolatka coraz większą rolę grają koledzy, okazuje się, że po radę w ważnych sprawach, jak pierwsza miłość, konflikty z rówieśnikami i kłopoty w szkole, wolą zwracać się do dorosłych. Pod warunkiem że darzą ich zaufaniem. A to jest możliwe, gdy dorośli okazują im cierpliwość, zrozumienie i zainteresowanie tym, co dzieciaki czują. O ile nie dzieje się nic złego, nie przekazuj informacji na temat wnuków rodzicom. Dyskrecja to wartość, którą dorastające dzieci cenią sobie wysoko. Jeśli ją zachowasz, chętnie będą ci się zwierzały.



Możesz nie znać się na grach komputerowych, ale wciąż jesteś autorytetem z racji swojego doświadczenia. Dlatego nie ma sensu podkreślać upływu lat, mówiąc: "Kiedyś to było nie do pomyślenia!", bo osiągniesz tylko tyle, że będą patrzyły na ciebie jak na osobę, która nie rozumie współczesnego świata. A przecież uczucia i emocje ludzkie działają na identycznych zasadach, co trzydzieści lat temu. Możesz więc udzielić wnukom mądrych rad bez niepotrzebnego podkreślania, ile (rzekomo) was dzieli. Dasz im w ten sposób poczucie bezpieczeństwa.



Nie naciskaj, żeby wnuki odwiedzały cię osobiście i nie wymagaj, żeby zawsze dzwoniły pierwsze, bo tak wypada. Kontaktuj się z nimi sama, a w waszej komunikacji wykorzystuj SMS-y, rozmawiajcie na czacie lub Skype’ie. Dla młodzieży to naturalna forma porozumiewania się, więc dzięki temu będziecie w kontakcie znacznie częściej.



Choć korci cię, by nałożyć na wnuki pewne ograniczenia albo - dla odmiany - okazać pobłażliwość, nie podejmuj ważnych decyzji bez konsultacji z rodzicami. To do nich należy ostatnie słowo, nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz. Krytyka opiekunów w obecności dziecka nie spowoduje, że nawiążecie lepszą relację. Gdy chcesz interweniować, udaj się wprost do swoich dzieci i porozmawiaj z nimi w cztery oczy.



Młodzież jest dumna ze sprawnych, energicznych dziadków. Imponuje im, kiedy babcia lub dziadek mają swoje hobby i zainteresowania wykraczające poza krąg rodzinnych spraw. Nieważne, czy udzielasz się jako wolontariuszka, czy chodzisz na wykłady, czy należysz do grupy rowerowej - każda aktywność sprawi, że wydasz się wnukom młodsza, a twoje towarzystwo będzie bardziej pożądane.



Zdjęcie Młodzież jest dumna ze sprawnych, energicznych dziadków / ©123RF/PICSEL

Nowe doświadczenia



Dziadkowie mają prawo bezkarnie rozpieszczać wnuki. Rozważ jednak, czy zamiast kupować nowy telefon lub dawać pieniądze na urodziny, nie lepiej zafundować im jakiegoś doświadczenia. Na przykład biletu na koncert, wyjazdu na obóz sportowy, latania w tunelu aerodynamicznym. A może pomożesz im rozwinąć pasję? Sfinansujesz lekcje tańca, kurs tworzenia gier komputerowych albo warsztaty dla DJ-ów. Opcji jest dziś mnóstwo, wszystko zależy od tego, czym dzieci się interesują. Chcesz razem spędzić miło i aktywnie czas? Wykup wycieczkę i wybierzcie się na nią razem. Dając wnukom niebanalne prezenty, pokażesz, że potrafisz uważnie słuchać i angażujesz się w ich życie. A oni już zawsze będą pamiętali, że zdobyli jakąś umiejętność właśnie dzięki tobie.



Maria Barcz