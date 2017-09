3 autorskie superodżywki wzmacniające włosy jesienią

Regularne wizyty u stylisty to gwarancja zadbanej fryzury, ale jesień to już pierwsze chłody, nieprzyjemny deszcz i wiatr, więc domowa pielęgnacja też jest konieczna. – Bardzo ważnym elementem w codziennej pielęgnacji jest zabezpieczenie włosów przed czynnikami zewnętrznymi. Najlepiej tuż po myciu włosów nałożyć odpowiednio dobraną odżywkę – radzi Grzegorz Duży, główny stylista fryzur i właściciel marki Shake Your Head.

Nie ma chyba odpowiedniej pory roku dla włosów - każda z nich sprawia, że nie możemy odpuścić i musimy włosom poświęcić więcej uwagi. Oczywiście regularne wizyty u stylisty to gwarancja zadbanej fryzury, ale jesień to już pierwsze chłody, nieprzyjemny deszcz i wiatr, więc domowa pielęgnacja też jest konieczna. - Bardzo ważnym elementem w codziennej pielęgnacji jest zabezpieczenie włosów przed czynnikami zewnętrznymi. Najlepiej tuż po myciu włosów nałożyć odpowiednio dobraną odżywkę, ta powinna być lekka i nieobciążająca, do codziennego stosowania. Do tego raz w tygodniu dobrze jest zaaplikować na włosy coś mocniejszego, czyli maskę, tzw. intensywną pielęgnację, owijając włosy folią aluminiową na 20 minut - radzi stylista fryzur.



Warto inwestować w odżywki firmowe o dobrym składzie i jakości, ale możemy też stworzyć bardzo wartościowe odżywki ze składników, które mamy w kuchni - podkreśla i dodaje, że każdą maseczkę możemy modyfikować i podnosić wartość odżywczą, dodając do niej inne wybrane składniki.

Odżywka na włosy suche i matowe - bez spłukiwania

Składniki:

- 2 łyżki naturalnego jogurtu

- 2 łyżki miodu

- 1 żółtko

Jak zrobić? Wymieszać składniki, nałożyć na wilgotne umyte włosy. Pozostawić na 10 minut i spłukać. Jogurt ma silne właściwości nawilżające oraz antybakteryjne i antygrzybiczne. Miód dzięki witaminom i minerałom pomaga utrzymać odpowiednie nawilżenie włosów, zaś żółtko zawiera witaminy i substancje odżywcze, które działają na słabe i wypadające włosy.

Odżywka intensywnie nawilżająca

Składniki:

- 2 łyżki siemienia lnianego

- 1 szklanka wody

Jak zrobić? Do wody wrzuć siemię i zagotować. Nałożyć na włosy, nie spłukiwać. Siemię lniane intensywnie nawilża włosy i działa przeciw ich puszeniu.

Odżywka do włosów zniszczonych i wypadających



Składniki:

- garść świeżych drożdży

- 1-2 łyżki soku z cytryny

- 4 łyżki soku z pokrzywy

- 4-5 łyżek ciepłej przegotowanej wody

Jak zrobić? Zmieszać wszystkie składniki i nanieść na zwilżone włosy. Pozostawić na 30 minut, następnie umyć głowę. Drożdże są źródłem aminokwasów i działają na porost i grubość włosów, zaś cytryna nadaje im blask i poprawia ich kondycję. Na koniec pokrzywa, która wzmacnia włosy, przeciwdziała wypadaniu oraz przyspiesza porost włosów.

Co jeszcze możemy zrobić dla włosów? - Jednym z moich ulubionych trików jest dodanie do markowej maski octu jabłkowego. Ocet jabłkowy świetnie domyka łuskę, przez to nadaje blask i wygładza włosy. Jak to zrobić? Wystarczy do dwóch dużych łyżek maski dodać jedną małą łyżeczkę octu jabłkowego. Trzymamy maskę na włosach około 10-15 minut, owijając je folią aluminiową. Warto dodatkowo owinąć je ręcznikiem, by zapewnić odpowiednią temperaturę. Po ok. 10-15 minutach spłukujemy. Gotowe! - wyjaśnia.