Ćwicz jak Madonna i Natalie Portman. Top 3 treningi tej wiosny

Bieżnia napędzana siłą własnego ciała, zajęcia na desce, która unosi się na powierzchni basenu, a może ćwiczenia inspirowane baletem, które pokochały gwiazdy? Poznaj treningi, które będą hitem nadchodzącego sezonu. To nowość w Polsce!

Zdjęcie Floatfit - to jedna z najgorętszych nowości świata fitness! /Instagram

Floatfit - zajęcia na wodzie

To jedna z najgorętszych nowości świata fitness. Szturmem podbiła prestiżowe siłownie, najpierw w Anglii, później w Europie, by w końcu dotrzeć do naszego kraju.

- Jesteśmy pierwszym klubem w Polsce, który wprowadził te zajęcia - mówi Lidia Zamyłko, marketing manager Holmes Place. Zajęcia odbywają się na specjalnej desce, która... unosi się na wodzie. Trening łączy w sobie trening interwałowy (ćwiczenie wykonuje się najpierw z wysoką, później ze średnią intensywnością) z ćwiczeniami kształtującymi mięśnie oraz ogólną koordynację ciała. W efekcie, przez 30 minut, zaangażowane jest całe ciało.

- Floatfit pozwala całkowicie zerwać z rutyną i daje mnóstwo satysfakcji. Pompki, przysiady, różnego rodzaju ćwiczenia rozwijające równowagę odbywają się na wodzie, dlatego bez względu na poziom umiejętności zawsze stają się wyzwaniem. Co ważne, Floatfit daje znakomite efekty w spalaniu tkanki tłuszczowej. W trakcie 30 minut ćwiczeń można spalić nawet 400 kilokalorii - mówi Lidia Zamyłko.

Barre Workout - w rytmie baletu

Pokochały go Madonna i Natalie Portman. Teraz mogą go poznać polscy miłośnicy aktywności fizycznej. Barre Workout jest treningiem zainspirowanym baletem. W roli głównej występuje tutaj drążek (barre), który pomaga zachować równowagę podczas treningu interwałowego o średniej intensywności. Barre Workout czerpie inspiracje również z innych zajęć fitness, na przykład z pilatesu. Dzięki temu pomaga wzmocnić mięśnie i poprawić postawę.

- Niezależnie od tego czy dopiero rozpoczynamy swoją przygodę z fitnessem, czy chcemy spróbować czegoś nowego, Barre Workout świetnie spełni nasze oczekiwania - mówi Lidia Zamyłko. - To skuteczny sposób na rozwijanie masy mięśniowej przy jednoczesnej poprawie równowagi, elastyczność i zakresu ruchu. Mimo że opiera się na balecie, umiejętności taneczne czy wykonywania piruetów nie są tu potrzebne. Choć zdecydowana większość uczestników zajęć to kobiety, Barre Workout nie stwarza żadnych ograniczeń odnośnie płci - dodaje.



Bieżnia napędzana siłą własnego ciała

Wybór bieżni ma znaczenie? Tak - udowadnia to Skillmill, pierwsze tego typu urządzenie napędzane siłą mięśni człowieka, które od niedawna dostępne jest w Holmes Place OVO Wrocław. Podczas treningu maszyna aktywuje wszystkie systemy energetyczne organizmu. Pomaga rozwinąć: siłę, prędkość, zwinność i wytrzymałość, a tym samym osiągać lepsze rezultaty.

- Pomimo swojej nietypowej konstrukcji, Skillmill jest urządzeniem bardzo bezpiecznym. Ergonomiczny design pozwala ustawić stawy i kręgosłup w prawidłowej pozycji. Dzięki temu ryzyko nadmiernego obciążenia jest zminimalizowane, niezależnie od wzrostu i wagi - mówi Lidia Zamyłko.

Wystarczy jeden ruch, żeby zmienić tempo treningu. Aby przyspieszyć, należy przemieścić się do przodu. Przeniesienie się na tylną część powierzchni treningowej skutkuje zwolnieniem. Skillmill pozwala też dobrać odpowiednie obciążenie, na przykład z szybkiego biegu do maksymalnego oporu. To zwiększa zapotrzebowanie na tlen i przekłada się na konsumpcję większej ilości energii przez organizm, w porównaniu do tradycyjnego chodzenia na zwykłej bieżni z tą samą prędkością.