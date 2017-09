Jesienna aura nie nastraja optymistycznie. Jest jednak coś, co poprawi humor każdej z nas, niezależnie od pory roku. To długa, aromatyczna kąpiel. Taki seans nie tylko rozluźnia i mocno relaksuje, ale może być również wsparciem w walce z suchością skóry, grzybicą, a nawet cellulitem! Niemożliwe?

Zdjęcie Relaksująca i odprężająca kąpiel pomoże ci zapomnieć o jesiennych smutkach! /©123RF/PICSEL

A jednak! Oto sześć sprawdzonych przepisów na aromatyczną kąpiel do zadań specjalnych!

Kąpiel z dodatkiem octu jabłkowego

Oto prawdziwy kosmetyczny hit! O właściwościach octu jabłkowego słyszałaś pewnie niejeden raz. Nasze babcie stosowały go jako naturalny konserwant żywności, lek na problemy z trawieniem i oczywiście skuteczny środek odchudzający. Ocet jabłkowy może być również stosowany jako tonik do twarzy lub serum wzmacniające cebulki włosów. Co się stanie, gdy dodasz go do kąpieli?



Dodaj jeden kubek organicznego i niepasteryzowanego octu jabłkowego do ciepłej wody i weź dwudziestominutową kąpiel. Powtarzaj ten zabieg przynajmniej raz w tygodniu jeżeli cierpisz na zmiany trądzikowe, łuszczycę lub grzybicę, utrzymujący się przez dłuższy czas nieprzyjemny zapach ciała oraz cellulit! Cierpliwie czekaj na efekty, a potem... podziel się sprawdzonym przepisem z przyjaciółką!

Zdjęcie Kąpiel z dodatkiem octu jabłkowego pomoże ci zwalczyć nawet grzybicę! / ©123RF/PICSEL

Kąpiel z dodatkiem sody oczyszczonej

Która z nas nie lubi pachnących, musujących kuli do kąpieli? Potrafią przemienić niepozorną wannę w kolorowe jacuzzi, a kąpiel w ekskluzywny zabieg SPA. Pamiętaj jednak, że skład większości z nich pozostawia wiele do życzenia! Możesz je jednak zastąpić zdrową, tanią i ekologiczną... sodą oczyszczoną! Soda łagodzi podrażnienia, uspokaja skórę i... gwarantuje ekologiczną, musującą kąpiel.





Kąpiel z dodatkiem siemienia lnianego

Trudno przecenić wartość tych małych, niepozornych ziarenek. Siemię lniane działa osłaniająco na żołądek i jelita, wzmacnia włosy, skórę oraz paznokcie, a nawet reguluje gospodarkę hormonalną organizmu. Co się stanie jeśli dodasz je do kąpieli?



Pół szklanki siemienia wrzuć do garnka z wodą i zagotuj. Galaretowaty wywar pozostaw do wyschnięcia, następnie wlej do wanny z wodą. Pamiętaj, by nie spłukiwać ciała! Taka kąpiel ma silne działanie nawilżające i odżywiające, jest również skutecznym lekarstwem dla mocno przesuszonej, atopowej skóry.





Zdjęcie Kąpiel z dodatkiem siemienia lnianego jest skutecznym lekarstwem dla mocno przesuszonej, atopowej skóry. / ©123RF/PICSEL

Kąpiel z dodatkiem siarczanu magnezu

Badania wykazały, że siarczan magnezu wchłania się zdecydowanie lepiej przez skórę, niż przez układ pokarmowy. Taka kąpiel nie tylko zapobiega niedoborom magnezu, ale dodatkowo pobudza skórę do wydalenia zalegających w ciele toksyn. Siarczan magnezu skutecznie odblokowuje również pory, oczyszcza skórę, a sama kąpiel ma działanie odprężające i relaksujące.

Kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych

Olejki eteryczne wykorzystywane są głównie w aromaterapii, warto jednak pamiętać, że mają zbawienny wpływ na naszą skórę - pielęgnują ją i nawilżają. Jaki olejek wybrać?



- skórę suchą i zniszczoną doskonale zregeneruje lawenda oraz geranium



- skóra wrażliwa pokochana rumianek niemiecki

- w pielęgnacji skóry normalnej świetnie sprawdzi się olejek z drzewa sandałowego lub paczuli



- skórę tłustą doskonale oczyści olejek pomarańczowy lub bergamotowy



Kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych ma niesamowite właściwości relaksacyjne i lecznicze. Warto przyjrzeć się im bliżej!





Zdjęcie Kąpiel z dodatkiem mąki ziemniaczanej łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia i uspokaja alergiczną skórę / ©123RF/PICSEL

Kąpiel z dodatkiem mąki ziemniaczanej

Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak - kąpiel w krochmalu łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia i uspokaja alergiczną skórę. Tę metodę znały już nasze babcie, które pielęgnowały w ten sposób delikatną i wrażliwą skórę niemowląt. Przepis na kąpiel w mące ziemniaczanej jest prosty:



Zagotuj w garnku pół litra wody, a dwie łyżki mąki ziemniaczanej wymieszaj w 1/2 szklanki wody. Całość wlej do gotującego się wrzątku i mieszaj tak długo, aż powstanie kisiel. Przestygnięty krochmal wlej do wanny i weź co najmniej dwudziestominutową kąpiel. Efekt? Nawilżona, miękka skóra i zero podrażnień.