Niezwykłe makijaże, które maskują nawet blizny

Makijaże wykonywane przez Goar Avetisyan nie tylko pięknie wyglądają, ale przede wszystkim pomagają kobietom. Artystka tak zgłębiła sztukę malowania, że bez problemu jest w stanie zamaskować blizny, trądzik czy rozległe przebarwienia.

Avetisyan pochodzi z Armenii, ale na co dzień mieszka w Rosji. Makijażem interesuje się od dziecka, a profesjonalnie zajmuje się nim od kilku lat.



O sile talentu Goar świadczy chociażby liczba obserwujących jej konto na Instagramie - artystka ma bowiem ponad cztery miliony fanów!



Na co dzień 23-latka pracuje przy sesjach zdjęciowych i pokazach mody. Wykonuje również makijaże ślubne, przygotowuje swoje klientki do ważnych wyjść oraz uczy adeptki makijażu podczas specjalnych kursów.

Avetisyan jest mistrzynią konturowania i smokey eye. Za pomocą kosmetyków jest w stanie osiągnąć iluzję wystających kości policzkowych, a także powiększyć znacznie usta lub oczy czy zmniejszyć nos.

Jednak w pracach Ormianki najbardziej zachwyca niezwykła umiejętność tuszowania zmian skórnych. Efekty metamorfoz poparzonych lub zmagających się z chorobą kobiet można oglądać na Instagramie Goar. Moc terapeutyczna takiego makijażu jest nie do przecenienia, bo przecież każda z nas marzy o tym, by choć raz czuć się pewnie i komfortowo we własnej skórze. Musimy przyznać, że prace Avetisyan naprawdę robią wrażenie.