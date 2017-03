Siemię lniane zastąpi aż... 25 kosmetyków!

Choć wygląda dość niepozornie, kryje w sobie prawdziwe bogactwo odżywczych składników. Dlatego z powodzeniem może być używane do pielęgnacji skóry, paznokci i włosów, niezależnie od ich rodzaju oraz naszego wieku.

Już nasze babcie wiedziały, że nasiona lnu nie tylko łagodzą wiele różnych dolegliwości zdrowotnych, ale też pomagają zachować piękny i młodzieńczy wygląd. W czym tkwi ich sekret? W składzie! Siemię lniane zawiera bowiem bogactwo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Do tego mnóstwo w nim witaminy E i z grupy B oraz minerałów - żelaza, cynku, chromu i magnezu. Dzięki temu doskonale nawilża i uelastycznia skórę, zapobiegając utracie wody z naskórka. Ponadto świetnie odżywia oraz wzmacnia włosy i paznokcie. Jak na co dzień korzystać z takich dobrodziejstw? Podpowiadamy!

Ułatwi depilację

Żel do golenia : Łyżkę nasion lnu gotuj w szklance wody 10 min. Gdy papka ostygnie, zblenduj ją, by zmielić ziarna. Żel z powodzeniem zastąpi piankę do golenia. Dodatkowo po zabiegu nie będziesz musiała używać balsamu!

Zapobieganie cellulitowi

Siemię posiada właściwości nawilżające i ujędrniające, dlatego świetnie sprawdzi się w pielęgnacji dojrzałej skóry.



Kąpiel nawilżająca : 3 łyżki nasion lnu ugotuj w 3 szklankach wody (przez 5-8 min). Lniany kisiel wlej do wanny z ciepłą wodą. Kąp się 15 min.



Scrub do ciała : Łyżkę mielonego siemienia, łyżkę zmielonej kawy oraz po 1/2 łyżki cynamonu i kakao zmieszaj z 2 łyżkami oliwy z oliwek. Energicznie wymasuj scrubem całe ciało.

Zmiękczy i nawilży stopy

Kąpiel regenerująca : Przygotuj 4 łyżki siemienia lnianego, mięty i kozieradki. Wszystko zalej 2 litrami zimnej wody, zagotuj i odstaw na pół godziny. Następnie wlej napar miski z gorącą wodą i mocz w nim stopy aż do wystygnięcia kąpieli.



Odżywczy kompres : 2 łyżki siemienia ugotuj w 2 szklankach wody. Gdy kisiel nieco przestygnie, napełnij nim 2 torebki foliowe i załóż na nogi. Zabezpiecz, by folia się nie zsunęła, załóż ciepłe skarpetki i trzymaj 20-30 min.

Doda blasku szarej cerze

Pielęgnowana siemieniem skóra zyska młody, promienny wygląd.



Maska nawilżająca : Łyżkę nasion lnu zagotuj w 1/2 szklanki wody. Gdy kisiel ostygnie, dodaj do niego żółtko. Maskę wymieszaj i nałóż na twarz. Po 20 min zmyj wodą.



Maska ujędrniająca : Szczyptę imbiru wymieszaj z 2 łyżeczkami zmielonego siemienia i zalej wrzątkiem. Po wymieszaniu papkę połóż na twarz. Zmyj po 10 min.



Krem : Po garści siemienia lnianego oraz pestek słonecznika utrzyj w moździerzu z odrobiną oliwy i kilkoma kroplami soku z cytryny na idealnie gładką masę. Przełóż do wyparzonego słoiczka i przechowuj w lodówce. Stosuj przez 3 tyg.

Zregeneruje dłonie i paznokcie

Piling : Wymieszaj łyżkę grubo zmielonego siemienia, łyżkę oliwy oraz odrobinę soku z cytryny. Piling wcieraj w dłonie przez kilka minut, a potem umyj je ciepłą wodą i wmasuj krem odżywczy. Zabieg rób raz na tydzień.



Maska : Łyżkę zmielonych nasion lnu zalej 1/2 szklanki wrzątku i przykryj. Gdy papka ostygnie, dodaj łyżkę miodu i wymieszaj. Maskę nałóż na dłonie na 15-20 min.



Kąpiel : Z siemienia lnianego ugotuj kisiel. Rozlej go do 2 małych miseczek. Zanurz paznokcie w lnianej kąpieli na 10-15 minut.



Kompres : Z nasion lnu przygotuj kleik. Zmocz w nim gaziki i nałóż na dłonie na 15 min.

Zapewni świeżość

Dezodorant : Łyżkę siemienia zagotuj w 100 ml wody. Po 5 min odcedź. Do płynu dodaj łyżkę sody i 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Miksturę wmasuj pod pachami. Resztę trzymaj w lodówce, zużyj w ciągu 5 dni.

Zadba o usta

Odżywczy okład : Łyżkę nasion lnu zalej szklanką zimnej wody, zostaw na 30 min, a potem podgrzej (ale nie gotuj!) w garnku. Przykryj i odstaw na chwilę. Gdy kisiel nieco ostygnie, nasącz w nim wacik i przyłóż do ust na 20-30 min.

Głęboko oczyści naskórek

Tonik : Łyżkę nasion lnu zalej wrzątkiem i odstaw pod przykryciem na 15-20 min. Po tym czasie przecedź i schłodź. Tak przygotowany tonik będzie trwały 7 dni. Używaj 1-2 razy dziennie.



Płyn do demakijażu : Łyżkę siemienia lnianego mocz przez 12 godzin w szklance przegotowanej wody. Powstałym w ten sposób płynem zmyj makijaż.

Piling : Wymieszaj po łyżce zmielonego siemienia, otrąb i miodu. Odstaw papkę na kilka minut, a potem zacznij kolistymi ruchami wcierać ją w skórę twarzy.