​#WEŹPOTRENUJ: Zacznij z nami i zadbaj o swoją sylwetkę

Budowanie siły bazowej, wytrzymałości mięśniowej i koordynacji ruchowej - to cele, które wyznaczają ci Kuba i Mikołaj z #WEŹPOTRENUJ. Ćwiczenia opracowała trenerka fitness Milena Matura. Za tydzień czekać będzie na ciebie kolejny trening!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #WEŹPOTRENUJ: Zbuduj wytrzymałość INTERIA.PL

Plan treningowy na najbliższy miesiąc

I etap

Cele: budowanie siły bazowej, wytrzymałości mięśniowej i koordynacji ruchowej

Zalecenia:

- wykonuj trzy razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień;

- ‎każda seria zawiera 6 ćwiczeń;

- ‎każdą serię powtórz 5 razy.

Trening pierwszy

1. Bieg po X

Zacznij serię od lewej nogi. Po 15 sekundach zmień na prawą. Za każdym razem przechodź przez środek planszy.

2. Skok + tapping

Zacznij na środku planszy. Wskocz na zielone pola i wykonaj dynamiczny tapping. Wróć na środek i powtórz to samo skacząc w tył.

3. Przeskoki z uniesionym kolanem

Ze środka planszy wykonuj przeskoki w przód na zielone pola. Stawiaj lewą nogę na polu po prawej, prawą nogę po lewej.

4. Przysiady

Wykonuj przysiady, zachowując między stopami odległość jednego niebieskiego pola.

5. Przysiady z pulsem

Powtórz poprzednie ćwiczenie, dodając puls do trzech podczas przysiadu.

6. Przysiady ze skrętem

Zacznij po prawej stronie planszy i zrób krok do środka. Zejdź do pozycji przysiadu, wykonaj skręt tułowia i stóp, wykonaj przysiad, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Powtarzaj to samo na obie strony planszy.

Przerwa

Zrób sobie minutę przerwy. Wykorzystaj ją na nawodnienie organizmu.