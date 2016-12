Zadbaj o siebie przed Świętami!

Grudzień to dla większości z nas okres wypełniony przygotowaniami do Świąt, w którym ciężko znaleźć czas dla siebie. A przecież każda z nas chciałaby prezentować się w tych wyjątkowych dniach po prostu pięknie. Aby to sobie zapewnić i w pełni cieszyć się rodzinną atmosferą oraz mieć energię na powitanie nowego roku, warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o swoich potrzebach.

Zdjęcie - Większość z nas stara się dbać o cerę, kupujemy drogie kremy i regularnie odwiedzamy gabinety kosmetyczne /©123RF/PICSEL

Stres i natłok obowiązków, które nieodzownie łączą się z końcówką każdego roku, niestety odbijają się na naszym samopoczuciu i wyglądzie. Jak zadbać o skórę i wyglądać pięknie w tym wyjątkowym okresie? Najlepiej w tej kwestii poradzić się kosmetologa.

Okiem specjalisty

Coraz więcej gabinetów kosmetycznych i medycyny estetycznej oferuje swoim klientom specjalistyczne konsultacje kosmetologiczne. Takie porady pomagają poznać potrzeby skóry i wybrać najlepszą dla niej pielęgnację. W okresie przedświątecznym dużą popularnością cieszą się pakiety zabiegowe, które łączą spotkanie konsultacyjne z odpowiednio dobranymi zabiegami.

- Większość z nas stara się dbać o cerę, kupujemy drogie kremy i regularnie odwiedzamy gabinety kosmetyczne. Często jednak zapominamy o podstawie, jaką jest zdiagnozowanie potrzeb skóry - mówi Małgorzata Jaworska, kosmetolog z PROFEMED Medycyna Estetyczna - Mamy swoje ulubione zabiegi, po których czujemy się lepiej, ale nie zawsze są one dla nas odpowiednie. Rozmowa ze specjalistą pomoże naprawić błędy pielęgnacyjne i wskazać najodpowiedniejsze procedury kosmetyczne. Dlatego stworzyliśmy Kosmetyczny Pakiet Powitalny, który łączy w sobie taką konsultację i kilka relaksujących zabiegów, które pomogą odświeżyć wygląd.

Specjalista, który przyjrzy się skórze i określi jej potrzeby, pomoże określić, jak powinna wyglądać codzienna domowa pielęgnacja oraz ułoży plan zabiegów, które zmniejszą niedoskonałości i uciążliwe problemy z cerą.

Pięknie przywitaj nowy rok

Taki pakiet to doskonały prezent, który możemy podarować sobie same. Oprócz porady kosmetologa, zawiera on podstawowe zabiegi, np. odprężający masaż i peeling twarzy, które będą chwilą wytchnienia w przedświątecznej gorączce i okazją do skupienia się tylko na własnych potrzebach.

- Zdrowa, zadbana skóra to wizytówka każdej kobiety. Nie każda z nas dostaje ją w genach, w większości musimy się o nią postarać. Aby podczas świątecznych spotkań z najbliższymi prezentować i czuć się pięknie, powinnyśmy znaleźć czas na wizytę u kosmetologa, który doradzi nam najlepsze rozwiązania - mówi Julita Bonikowska, kosmetolog z PROFEMED Medycyna Estetyczna. - Ale przede wszystkim musimy pamiętać, by w pogoni za listą sprawunków w Święta pomyśleć o sobie i pozwolić sobie trochę odpocząć.