Zyskaj formę z taśmą

Ćwiczenia z lateksową gumą pomogą zachować zdrowie i sprawność, a także zniwelować różne bóle.

Zdjęcie Taśmy różnią się siłą oporu. Producenci oznaczają je kolorami

Gumowa taśma stosowana jest przez rehabilitantów, np. u osób z problemami ortopedycznymi. Ze względu na jej zalety polecana jest też ludziom zdrowym. Ćwiczenia z nią zwiększają siłę i wytrzymałość mięśni i stawów. Poprawiają postawę; mogą nawet skorygować wady sylwetki. Wskazane są zwłaszcza dla osób prowadzących siedzący tryb życia, bo rozciągają różne "zastałe" partie mięśni. Trening z gumami niweluje bóle kręgosłupa, których przyczyną są zwiotczałe, przykurczone mięśnie w jego okolicy. Rozluźnia mięśnie napięte w wyniku ciągłego stresu.

Treningi polegają na rozciąganiu gumy. Jej końcówki owija się (lub wiąże) najczęściej wokół stóp lub nadgarstków, ale niezbyt mocno, by nie blokować krążenia krwi. Odpowiednia taśma to taka, która pozwala bez dużego wysiłku wykonać 15 powtórzeń danego ćwiczenia. Ruchy powinny być płynne, bez zrywów i zwolnień. Nie wstrzymujmy powietrza, oddychajmy głęboko, równomiernie. Gdy poczujemy, że ćwiczenia z określoną taśmą przychodzą nam z łatwością, zmieńmy ją na inną, o większym oporze. Jeśli podczas ćwiczeń pojawi się ból, należy przerwać. Gdy sytuacja się powtórzy, koniecznie zgłosić się do lekarza, bo może się okazać, że cierpimy na jakieś schorzenie, o którym nie wiedzieliśmy.



Dodatkową zaletą taśm jest ich niska cena (14-25 zł). Łatwo je jednak uszkodzić, dlatego należy uważać na ostre krawędzie (gumę mogą zniszczyć nawet długie paznokcie!). Przed ćwiczeniami zdejmujmy biżuterię. Uszkodzonych taśm nie należy używać: niespodziewane "wystrzelenie" gumy może nam zrobić krzywdę. Po ćwiczeniach taśmę rozłóżmy na całą szerokość i zwińmy lub rozwieśmy. Brudną myjemy ciepłą wodą (można z mydłem), suszymy rozwieszoną (nie na kaloryferze!). Suchą posypujemy talkiem, by się nie sklejała.

Ważny jest kolor

Taśmy różnią się siłą oporu. Producenci oznaczają je kolorami. Taśmy żółte mają bardzo lekki opór, są polecane pacjentom po urazach, dzieciom, osobom starszym, mniej sprawnym. Czerwony kolor oznacza nieco wyższą skalę trudności - te gumy często wybierają początkujące kobiety. Zielone i niebieskie są dobre dla osób wysportowanych. Czarne i złote - dla profesjonalistów i wyczynowców.