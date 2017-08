Kompres bawełniany zamiast zwykłych wacików

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bożena Społowicz jest pierwszym w Polsce skin coachem i autorką książki "Skin coach. Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry". Ekspertka zachęca do zrezygnowania z wacików do oczyszczania skóry. Poleca, by zamienić je na kompresy bawełniane. - To świetne metody w pielęgnacji. Oprócz tego, że są bawełniane i przyjazne skórze, mają pewną porowatość, w momencie nawilżenia zachowują się delikatnie jak peeling - powiedziała. W takim razie co z klasycznymi wacikami? - Wacik tego nam nie da, on po prostu marze się po skórze i nie zbiera zanieczyszczeń - dodała.