3 witaminki, które lubią tłuszcz

Tak wiele potrafią! Jest jednak jeden warunek... Aby w pełni cieszyć się ich zdrowotnymi zaletami, należy zażywać je... z kroplą oliwy lub oleju!

Zdjęcie Pestki dyni - niezrównane w dbaniu o naszą urodę! /©123RF/PICSEL

Witamina E

Jej królestwem są zielone warzywa oraz wszelkiego rodzaju nasiona - słonecznika, dyni. Jest wprost niezrównana w dbaniu o naszą urodę! Chroni organizm przed wolnymi rodnikami i opóźnia procesy starzenia. Dzięki niej młodsze są także naczynia krwionośne - zapobiega miażdżycy i zatorom. Przeciwdziała egzemom na skórze. O tym warto wiedzieć Wit. E źle znosi światło i powietrze, dlatego np. warzyw nie trzymaj na parapecie, tylko w lodówce, a nasiona w słoiczkach.

Witamina A

Występuje zarówno w pokarmach pochodzenia zwierzęcego (np. wątróbce), jak i roślinnych (np. marchwii). I to bardzo dobrze, bo jest nam potrzebna! Dba o wzrok - to jej zawdzięczamy widzenie o zmroku. Zapewnia młodość skórze, neutralizując niszczący wpływ tzw. wolnych rodników. Przyczynia się też do powstawania hormonów tarczycy. Może dopomóc w uregulowaniu poziomu cholesterolu we krwi. Wit. A nie lubi światła, gotowania, pieczenia i smażenia.

Witamina D3

Sami wytwarzamy ją pod wpływem słońca, ale... tylko od kwietnia do września. W innych miesiącach musimy jej sobie dostarczać np. w suplementach diety. Zapewnia nam zdrowe, mocne kości, dba o to, by zjedzony razem z pożywieniem wapń został dobrze wykorzystany. W młodym wieku chroni przed krzywicą, w starszym - osteomalacją i osteoporozą. Podnosi też odporność na infekcje i chroni przed nowotworami. Wit. D można przedawkować, dlatego należy przyjmować ją po konsultacji z lekarzem - najlepiej w formie płynnych kapsułek. Witamina jest w nich rozpuszczona w dobrej jakości oleju.

Gdy stosujesz witaminę D3, to najlepiej w połączeniu z witaminą K2. Dlaczego to takie ważne?



- Witamina K2 sprawia, że wapń, o którego przyswojenie dba witamina D3, trafia do kości, a nie do tkanek miękkich, czyli np. tętnic i żył.



- Dzięki witaminie K2 lepiej pracują struktury odpowiedzialne za transport wapnia, takie jak białko Gla.