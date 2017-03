Anna Lewandowska: "Wyrzuć z domu wszystkie niezdrowe słodkości!"

Wysypiaj się, ciasteczka zamień na warzywa, nie podjadaj miedzy posiłkami, pij dużo wody - radzi Anna Lewandowska tym, którzy nie mogą poradzić sobie z apetytem na słodkości. "Wyrzuć z domu wszystkie niezdrowe słodkości!" - zachęca żona Roberta Lewandowskiego.

Zdjęcie Cynamon zmniejsza łaknienie na słodycze /©123RF/PICSEL

"Dzisiaj serwuję Wam wpis odnośnie - APETYTU NA SŁODKIE. Jak sobie poradzić z łaknieniem? Pokonaj to krok po kroku!" - czytamy na profilu Anny Lewandowskiej.

"Wysypiaj się, nic tak nie regeneruje i nie odchudza jak dobry sen" - radzi Anna Lewandowska. "Narastający w ciągu dnia stres, zbyt dużo kofeiny i napojów energetycznych, za mało odpoczynku, do tego brak wspomnianej już zbilansowanej diety i mamy komplet. Efekt? Nadmierny apetyt, w szczególności na słodkości!" - wyjaśnia.



"Kolejny element układanki to zaburzenia gospodarki hormonalnej. Wiele badań potwierdza, że brak snu, chroniczne zmęczenie czy stres oksydacyjny sprzyjają występowaniu nadwagi. Dlaczego tak się dzieje? 'Winne' są dwa hormony - leptyna i grelina, które odpowiadają za sytość i głód" - czytamy ba blogu Lewandowskiej.

"Czyli zamiast być sytym - mamy zachcianki i to zazwyczaj na 'coś' słodkiego. Jeśli chcesz zapanować nad poziomem cukru we krwi, staraj się wybierać produkty o niskim IG (poniżej 50). Zrezygnuj przez jakiś czas ze śniadań zawierających błyskawiczne płatki owsiane, suszone owoce itp." - doradza żona Roberta Lewandowskiego.



Inne rady dietetyczne to: "słodycze typu ciastka, ciasteczka, lody zamień na warzywa lub zdrowe domowe słodkości i wypieki; wprowadź do swojego jadłospisu przyprawy, które zmniejszają łaknienie na słodkie, przede wszystkim: cynamon, chili, imbir, kardamon, goździki; jedz pełne posiłki bez podjadania pomiędzy; pij dużo wody! Około 2-3 litrów dziennie; kiedy idziesz do sklepu, szczególnie spożywczego, bądź najedzona i zawsze miej ze sobą listę zakupów! Nie zbłądzisz wtedy między 'groźnymi' regałami ze słodyczami".

I ostatnia rada Anny Lewandowskiej: "Wyrzuć z domu wszystkie niezdrowe słodkości!" Powodzenia... (PAP Life)