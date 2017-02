Delikatne oczyszczanie

Przy uczuciu pełności w brzuchu i zaburzeniach trawienia (w tym zaparciach) XII-wieczna uczona benedyktynka z Bingen, św. Hildegarda zalecała imbirowe ciasteczka oczyszczające jelita i pobudzające układ pokarmowy do pracy.

Zdjęcie Sproszkowany imbir /©123RF/PICSEL

Do ich przygotowania potrzebujemy: 12 g sproszkowanego imbiru, 6 g sproszkowanego korzenia lukrecji gładkiej, 4 g sproszkowanego ostryżu plamistego, 22 g brązowego cukru trzcinowego, 5 g mąki orkiszowej. Składniki wymieszać, piec przez 5 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni C, w lecie można wysuszyć na słońcu.



Reklama

Gotowe ciasteczka są dostępne w sklepach z produktami przygotowywanymi według receptur św. Hildegardy. Zjadać, a właściwie rozpuszczać powoli na języku jedno ciasteczko dziennie. Najlepiej rano, na czczo. Po jego spożyciu chwilkę poleżeć w ciepłej pościeli. Współczesne badania potwierdziły, że ciasteczka imbirowe usuwają niestrawione resztki pokarmowe, substancje toksyczne i gnilne z żołądka i jelit. Wskazane jest potem zjedzenie na obiad lekkiego dania z orkiszu, kurczaka i warzyw.



Porady pochodzą z książki Wigharda Strehlowa "Wiedza lecznicza św. Hildegardy z Bingen od A do Z". Wyd. Esprit.