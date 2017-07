Dieta, która zapewni zdrową opaleniznę

Słońce poprawia nastrój i dostarcza witaminę D, ale może... zniszczyć skórę. Warto więc jadać to, co nada jej ładny kolor i ochroni przed UV.

Zdjęcie W granacie znajdziesz cenny kwas elagowy /©123RF/PICSEL

Produkty szczególnie polecane

Morele, brzoskwinie, marchew



Reklama

Wszystkie zawierają beta-karoten, który przyspiesza opalanie i utrzymuje opaleniznę. Beta-karoten zmniejsza też ryzyko poparzeń słonecznych i zapobiega powstawaniu przebarwień. Dlaczego tak się dzieje? Bo beta-karoten jest odporny na działanie podwyższonej temperatury.



Orzechy



Dzięki zawartej w nich witaminie E skóra stanie się aksamitna. Witamina ta osłania włókna kolagenowe i zapobiega uszkodzeniom skóry wywołanym przez oparzenia słoneczne. 10 orzechów włoskich (lub 20 migdałów) dziennie zmniejszy ryzyko poparzeń słonecznych.



Brokuły



Zawierają sulforafan - przeciwutleniacz, który zapobiega oparzeniom słonecznym. Codzienne jedzenie brokułów (1/2 szklanki) może obniżyć ryzyko zachorowania na czerniaka nawet o 60%!



Bazylia

Jest źródłem zeaksantyny - substancji, która działa jak naturalny filtr UV. Chroni wzrok przed uszkodzeniami, które może wywołać nadmierna ekspozycja na słońce. Warto łączyć pomidory z bazylią, bo taki duet zapewni ochronę skóry i oczu!



Zielona herbata

Zawiera mangan, który jest niezbędny do wytwarzania kolagenu odpowiedzialnego za sprężystość skóry oraz katechiny (polifenole) zapobiegające uszkodzeniom komórek skóry. Picie 2 filiżanek zielonej herbaty dziennie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka skóry o 30%.



Granat

Jest w nim kwas elagowy, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UVB, jak i UVA. Zawiera też polifenole, działające przeciwstarzeniowo.

Oliwa z oliwek



Znajdujące się w niej witaminy A i E odpowiadają za regenerację naskórka, co pozwala na utrzymanie trwałej opalenizny. Doskonałym źródłem tych dwóch witamin poza oliwą są też są: jajka, tran, awokado, a także brokuły i wszystkie orzechy.



Arbuz



Jest bogaty w likopen (podobnie jak pomidory). To naturalny barwnik, który ma właściwości zapobiegające stanom zapalnym skóry. Witamina C zawarta w arbuzie poprawia kondycję naczyń krwionośnych, zapobiega pajączkom. W prawie 100 proc. arbuz składa się z wody, więc doskonale gasi pragnienie. Arbuz ma właściwości moczopędne, więc jest też polecany w chorobach nerek. I co ważne: w 10 dag owocu jest tylko 30 kalorii.

Wskazówka dietetyczna

Jeśli dodasz do szklanki soku marchwiowego łyżeczkę oliwy, to organizm lepiej wchłonie cenny beta-karoten zawarty w marchwi, ponieważ ten dobroczynny dla skóry składnik jest rozpuszczalny w tłuszczach.

Co do picia?

W upały skóra musi być dobrze nawodniona. Jednak napój napojowi nierówny!



Nawodnienie zapewnią:



- Wody mineralne bez dodatków smakowych i barwników.



- Samodzielnie przyrządzone napoje, np. kombinacja schłodzonej wody mineralnej z cytryną, malinami, miętą i niewielką ilością bezkalorycznej stewii.



Niepolecane:



- Słodzone napoje, bo... pogłębiają odwodnienie organizmu i mogą prowadzić do zaburzeń pracy nerek. Wysoka zawartość cukru wywołuje też napady głodu i sprzyja nadwadze. Szklanka gazowanego słodkiego napoju zawiera nawet 100 kcal.



- Kawa i alkohol, bo wypłukują minerały z organizmu (a podczas upałów i tak dużo ich tracimy z potem).

Tego unikaj!

Niektóre produkty pod wpływem słońca mogą wywołać niepożądane efekty.

Zdjęcie Uważaj na herbatę z dziurawca, może wywołać uczulenie! / ©123RF/PICSEL

Uwaga na zioła...



Latem nie należy pić herbaty z dziurawca, arniki i arcydzięgla (i nie zażywać preparatów z tymi ziołami). Mogą bowiem wywoływać uczulenia po ekspozycji skóry na słońce.



...i niektóre rośliny



Alergiom słonecznym mogą sprzyjać też: seler, pietruszka, pasternak, limonka. Uwrażliwiają skórę na działanie promieni UV.



Jeśli zażywasz leki



Należy unikać plażowania, jeśli zażywa się antybiotyki, leki obniżające ciśnienie, czy przeciwcukrzycowe lub hormonalne. Zawsze należy przeczytać ulotkę preparatu i sprawdzić, jakie są przeciwwskazania. Jeżeli zażywa się jakieś leki na stałe, to przed urlopem warto poradzić się swojego lekarza, czy można opalać się bez obaw, czy uważać.