Dobre hormony na jesień

O tej porze roku wyjątkowo łatwo o wahania nastroju, apatię i brak koncentracji. Podpowiadamy, co zrobić, by samodzielnie pokonać sezonowe dolegliwości.

Choć zapewne jak większość z nas lubisz jesień, twój organizm już niekoniecznie. To z powodu coraz mniejszej ilości docierającego światła. Gdy zaczyna go brakować, w twoim ciele zachodzą procesy, które powodują, że stajesz się wyjątkowo senna, apatyczna i rozdrażniona. Na szczęście łatwo można temu zapobiec. Wystarczy zadbać o właściwy poziom tych hormonów, które u kobiet po 40. urodzinach odpowiadają za dobre samopoczucie, koncentrację i chęć do życia. Oto naturalne sposoby, by utrzymać w ryzach melatoninę, serotoninę, oksytocynę, dopaminę, adrenalinę i estrogeny.

Melatonina zadba o zdrowy sen

Koordynuje twój zegar biologiczny, decydujące znaczenie odgrywając przy regulacji okresów snu i czuwania. Gdy jest jej za mało, źle sypiasz, co sprzyja rozdrażnieniu i apatii. Jak tego uniknąć?

● Relaksująca kąpiel i masaż. Ciepła woda (o temp. 38 st.) rozluźni twoje napięte mięśnie i zrelaksuje cię. Aby rezultat był jeszcze lepszy, podczas kąpieli delikatnie pomasuj sobie głowę.



● Lawenda. Przed snem otaczaj się zapachem lawendy - wyciszy cię i ułatwi zaśnięcie. Możesz użyć kominka zapachowego, skropić olejkiem poduszkę lub trzymać obok łóżka suszone kwiaty.

● Sok z wiśni. Według najnowszych badań naukowych jest zbawienny dla osób mających problemy ze snem. Codziennie wieczorem zamiast ciepłego mleka pij więc szklankę soku z wiśni.



● Napar z szyszek chmielu. Godzinę przed snem wypij napar z szyszek chmielu i/lub herbatkę z melisy. Napar pij regularnie przed snem przez co najmniej 2 tygodnie.

Serotonina poprawi kiepski humor

Jest też nazywana hormonem szczęścia, bo polepsza nastrój i zmniejsza podatność na stres. Niestety jej poziom spada w organizmie wraz z mniejszą ilością światła. Co temu zapobiegnie?

● Czekolada. Zawiera tryptofan, potrzebny do wytwarzania serotoniny, więc bez wyrzutów sumienia co dzień sięgaj po kostkę lub dwie.



● Dieta obfitująca w węglowodany złożone i witaminy z grupy B. W twoim codziennym menu nie powinno teraz zabraknąć pełnoziarnistego pieczywa, bananów, soi, nabiału, brokułów, pestek oraz orzechów.



● Ruch na świeżym powietrzu. Postaraj się wyjść choć raz dziennie na przechadzkę. Najlepiej przejść się ok. południa, wtedy światło słoneczne ma największą intensywność i najlepiej wpływa na nasz nastrój.

Oksytocyna szybko ukoi skołatane nerwy

Bywa też nazywana hormonem miłości. Wpływa m.in. na optymistyczne postrzeganie świata i poczucie własnej wartości. Oto, co pomoże ją wyzwolić.

● Seks. Coraz dłuższe, chłodne i deszczowe wieczory sprzyjają intymności. Wykorzystaj to, bo w czasie stosunku wyzwala się oksytocyna, która uspokaja i działa łagodnie nasennie. Dzięki temu rano obudzisz się odprężona, zrelaksowana i... w doskonałym humorze!



● Joga i medytacja. To kolejne z aktywności, które wyzwalają wydzielanie się oksytocyny. Jeżeli jesteś debiutantką, lepiej zapisz się na zorganizowane zajęcia. Jeśli znasz już podstawowe asany, ćwiczyć możesz też sama w zaciszu domowym.



● Przytulanie bliskiej osoby. Dotykanie, tulenie się i pieszczoty z kimś bliskim również wpływają korzystnie na poziom oksytocyny w organizmie. A zatem jesienią tul się do woli!

Estrogeny zapobiegną depresji

Gdy mamy ich za mało, nie tylko rozregulowaniu ulega nasz cykl menstruacyjny, ale też mamy problemy ze snem, stajemy się płaczliwe i łatwiej popadamy w depresję. Jak tego uniknąć?

● Olej z wiesiołka. Sprzyja zachowaniu równowagi hormonalnej, a tym samym zapobiega wahaniom nastroju. Przyjmuj go w ilości 6-8 g dziennie. Możesz go dodawać do mleka lub innych płynów albo stosować jako dodatek do sałatek, zup i sosów.



● Soja. Obfituje w genisteinę - związek, który ma silne właściwości estrogenne. Włącz ją zatem do jesiennego menu.



● Ziołowe napary. Dwa razy dziennie popijaj filiżankę naparu z pluskiwcy groniastej lub koniczyny łąkowej.

Dopamina ułatwi koncentrację

Odpowiada za koncentrację i motywację. Gdy jej poziom spada, stajemy się rozkojarzeni. Po co sięgnąć, by jej nie brakowało?

● Migdały i ziarna słonecznika. Codziennie zjadana garść migdałów (lub płatków) albo pestek słonecznika szybko podwyższy poziom dopaminy w organizmie.

● Fototerapia. Możesz poddawać się wpływowi światła słonecznego podczas codziennych spacerów. W pochmurne dni warto korzystać z profesjonalnych zabiegów w gabinecie.

Adrenalina doda sił i energii do życia

Większa ilość adrenaliny w organizmie to lepsza koncentracja, szybsza reakcja, skuteczność w działaniu i stan euforii. Co pomoże, gdy jej brakuje?

● Aktywność fizyczna. Co najmniej 3 razy w tygodniu po 30 min gimnastykuj się, pływaj lub tańcz.



● Masaż. Poproś kogoś bliskiego, by cię porządnie wymasował. Podczas masażu również wydziela się adrenalina.



● Zimny poranny prysznic. Spowoduje wyrzut adrenaliny i dostarczy ci dawki energii na cały dzień.

