Fiolet na talerzu - samo zdrowie

W ostatnim czasie niezwykle modne na talerzu, było to, co zielone. Jednak eksperci zwracają uwagę na fioletowe warzywa i owoce. Choć to zieleń została okrzyknięta kolorem roku, na naszych talerzach królować będzie fiolet.

Zdjęcie Fioletowa żywność skutecznie zwalcza stany zapalne /©123RF/PICSEL

Jak wynika z tegorocznego raportu Whole Foods, w nadchodzącym roku fiolet będzie jednym z modniejszych kolorów w naszej kuchni.- Fioletowe produkty są coraz popularniejsze. Jednak, nie chodzi tu wyłącznie o ich piękny nasycony kolor. Wyrazisty, fioletowy kolor wskazuje również na moc substancji odżywczych i przeciwutleniaczy - głosi raport.

Reklama

Również dietetyk Abbey Sharp podkreśla szczególne właściwości odżywcze fioletowych warzyw i owoców.



- Fioletowe warzywa i owoce zawdzięczają swój kolor antocyjanom, które mają silne właściwości przeciwutleniające, zatem są silnym przeciwutleniaczem - podkreśla dietetyk.

- Jako licencjonowane dietetyczki, zawsze zachęcamy naszych klientów, aby ich dania obfitowały w kolorowe produkty. Różnorodne owoce i warzywa o wyrazistych barwach mają więcej antyoksydantów i składników odżywczych. Bardzo się cieszymy, że zwrócono uwagę na fioletowe warzywa i owoce, to trend, za którym bez wątpienia warto podążać - komentują na łamach "Daily Mail" Tammy i Lyssie Lakatos, ekspertki ds. żywienia, prowadzące bloga The Nutrition Twins.



Podkreślają również, że fioletowa żywność jest szczególnie pożądana, jeśli chodzi o walkę z procesem starzenia, a także zwalczaniem stanów zapalnych. (PAP Life)