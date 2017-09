Goździki - lek ze spożywczaka

Znana każdemu przyprawa - goździki - ma właściwości znieczulające i odświeżające. Ich żucie lub ssanie to sprawdzony i znany w medycynie ludowej sposób na walkę z infekcją, bólem zęba czy nieświeżym oddechem. Goździki są także wykorzystywane w stomatologii.

Goździki mają silne działanie przeciwzapalne

Goździki są znane jako jeden z najlepszych produktów o właściwościach antybakteryjnych i przeciwutleniających. Mogą być stosowane zewnętrznie i miejscowo, np. jako uśmierzający ból zęba antyseptyk.



Swe lekko znieczulające właściwości goździki zawdzięczają zawartemu w nich eugenolowi. Jest on nawet, dzięki silnemu działaniu przeciwbakteryjnemu, wykorzystywany w stomatologii (np. przy leczeniu kanałowym zęba).



Można również z goździków przygotować domowy lek na ból głowy. Z 1/4 łyżeczki goździkowego proszku i jednej łyżeczki olejku cynamonowego sporządzamy pastę, którą smarujemy czoło.



Przy bólu zęba pomoże żucie goździka, choć oczywiście, nie należy przy tym odkładać wizyty u dentysty.

Goździki złagodzą ból zęba

Gdy potrzebujemy wykorzystać goździki właśnie w postaci sproszkowanej, można zmielić pąki w młynku do kawy. Podczas zakupu goździków, należy ścisnąć pąki paznokciami. Powinien ulotnić się silny, aromatyczny zapach, a pąki powinny być lekko oleiste w dotyku.



Z wykorzystaniem goździków można też sporządzić coś w rodzaju domowego antybiotyku na infekcje bakteryjne czy przeziębienie. Potrzebujemy pół szklanki miodu, 3-4 goździki i płaską łyżkę masła. Te składniki należy ze sobą zagotować i zdjąć z ognia. Do gorącego miodu z goździkami wlewamy 100 ml czystej wódki. Postępujemy ostrożnie, bo płyn mocno zabuzuje. Wypijamy, w miarę możliwości, dobrze ciepły płyn i... idziemy spać. Rano po przeziębieniu nie będzie śladu.



Uwaga, nie wolno spożywać tego napoju, jeśli przyjmujemy antybiotyki, gdyż zniweluje on działanie leku.