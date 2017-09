Infekcje intymne - jak je wyleczyć?

Myślałaś, że przytrafiają się tylko młodym dziewczynom, tymczasem dręczą cię teraz i to nawet kilka razy w roku. Radzimy, jak pozbyć się infekcji intymnych i sprawić, by nie powracały.

Zapalenie pęcherza

Dlaczego częściej je łapiemy



Sprzyja temu menopauza. Gdy brakuje estrogenów, śluzówka dróg moczowych łatwiej się wysusza i ulega podrażnieniom, co otwiera drogę bakteriom.



Typowe objawy



Czujemy nieustanne parcie na pęcherz. Często biegamy do toalety, ale nie zawsze z dobrym skutkiem - oddajemy kilka kropli moczu. Wtedy też odczuwamy ból i pieczenie.



METODY LECZENIA



Pijmy dużo płynów 3 litry na dobę. Chodzi o to, by wypłukać bakterie z dróg moczowych. To może być woda, ale jeszcze lepiej, gdy dodamy do niej soku żurawinowego (100 proc. bez cukru). Żurawina zawiera substancje, które utrudniają bakteriom przyczepienie się do ścian pęcherza. Jeśli trudno nam przełknąć kwaśny sok żurawinowy, możemy sięgnąć po tabletki, np. Urinal Intensiv.



Stosujemy zioła



Preparaty na bazie ziół działają moczopędnie. Możemy wybrać herbatkę, np. Urosan fix lub tabletki, np. Urosept. Zażywamy 3 razy dziennie. Jeśli zależy nam na silniejszym działaniu, lepiej sięgnąć po ziołową pastę (Fitolizynę). Cieszy się dobrą opinią, ma też dodatkowe właściwości przeciwzapalne. Łyżeczkę pasty rozpuszczamy w 1/2 szklanki ciepłej wody i pijemy 3-4 razy dziennie. Możemy też zdecydować się na najnowszy lek pochodzenia naturalnego - CanephronN. Działa wielotorowo: moczopędnie, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i rozkurczowo. Zażywamy 3 razy dziennie po 5 ml.



Bierzemy leki



Jeśli zioła nie pomagają i infekcja się rozwija, sięgamy po furaginę, czyli lek przeciwbakteryjny. Bez recepty mamy np. DaFurag max. Stosujemy go w następujący sposób: Pierwszego dnia - 1 tabl. 4 razy na dobę. Następne 6-7 dni 1 tabl. 3 razy na dobę. Nie skracamy kuracji. Idziemy do lekarza Wizyta jest potrzebna, jeśli w ciągu 3 dni nie ma poprawy i objawy się nasilają.





Zakażenie pochwy

Dlaczego częściej je łapiemy



Niedobór estrogenów powoduje zaburzenia równowagi flory bakteryjnej i osłabia śluzówkę.



Typowe objawy



Świąd i pieczenie. Może też pojawić się wydzielina: serowata, biała - w przypadku grzybicy; o nieprzyjemnym zapachu - przy infekcjach bakteryjnych.



METODY LECZENIA



Łykamy probiotyki Powinien to być tzw. probiotyk intymny zawierający pałeczki kwasu mlekowego, np. Provag, Lacibios femina itp.



Używamy preparatów w żelu lub kremie



Oprócz probiotyków doustnych przy infekcji grzybiczej sięgamy po żel z prebiotykiem, czyli pożywką, która przyspiesza wzrost pożytecznej flory bakteryjnej, np. Multi-Gyn Flora Plus. Stosujemy 1 tubkę dopochwowo przez 5 dni. Innym rozwiązaniem jest lek przeciwgrzybiczy klotrimazol, np. krem Clotrimazolum Ziaja. Używamy go tylko na zewnętrzne narządy płciowe, 2 razy dziennie przez 7 dni. Gdy mamy infekcję bakteryjną, nie musimy zaczynać od antybiotyku. Specjaliści podkreślają, że coraz częściej dochodzi do lekooporności. Warto zatem zarezerwować antybiotyki do leczenia poważniejszych infekcji, a naszą kurację rozpocząć od preparatu, który hamuje rozwój bakterii, ale nie jest antybiotykiem, np. od Multi-Gyn ActiGel. Zawiera on substancję (polisacharyd), która ma potwierdzoną skuteczność. Działa podobnie do metronidazolu, ale bez ryzyka lekooporności. Stosujemy 2 razy dziennie przez 5 dni. Bez recepty mamy też leki przeciwzapalne, np. Tantum rosa do podmywań i irygacji. Używamy raz dziennie nie dłużej niż tydzień.



Idziemy do lekarza



Warto zrobić to od razu, bo przy infekcjach intymnych w okresie menopauzy dobrze działają leki dopochwowe z estrogenami. Tylko specjalista może nam je przepisać. Natomiast koniecznie do lekarza trzeba pójść, gdy po 3 dniach samodzielnej kuracji nie ma poprawy.