Jak naoliwić organizm?

Cudowne właściwości tej rośliny oleistej znane były już w starożytnym Egipcie. Olej z niej wytwarzany stosowali Rzymianie i Grecy do pielęgnacji i wzmacniania organizmu. Dlaczego oleju lnianego warto używać nie tylko w codziennej diecie, ale także szukać w kosmetykach i lekach?

Zdjęcie Olej lniany skutecznie wspomaga proces odnowy komórek /©123RF/PICSEL

Len zwyczajny jest jedną z najstarszych roślin uprawnych. Jego włókna i ziarna znaleziono nawet w egipskich grobowcach. Egipcjanie wykorzystywali go w celach leczniczych i zdrowotnych. Olej wytwarzany z lnu stosowany był w starożytnym Rzymie i Grecji, gdzie kobiety używały go do celów pielęgnacyjnych, a mężczyźni cenili jego właściwości wzmacniające.

Cenna zawartość

Olej lniany powstaje poprzez tłoczenie na zimno nasion lnu zwyczajnego. Jest przezroczysty, żółtawy, o charakterystycznym zapachu i cierpkawym smaku. To bogate źródło cennych nienasyconych kwasów w optymalnych proporcjach. Kwasy tłuszczowe Omega-3 stanowią 60%, Omega-6 i Omega-9 razem 30%, a jedynie 10% stanowią tłuszcze nasycone. Organizm człowieka nie jest w stanie wytworzyć wielonienasyconych kwasów tłuszczowych samodzielnie, więc muszą być dostarczane z zewnątrz. Dlatego nazywane są niezbędnymi.

Pokłady zdrowia

Spożywanie oleju lnianego ma bardzo korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Wzmacnia układ krążenia, wzmaga odporność i wspomaga odchudzanie. Obecność w diecie nienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych dostarczanych z oleju lnianego, przyczynia się do obniżenia poziomu tzw. "złego" cholesterolu LDL, a jednocześnie wpływa na zwiększenie ilości tzw. "dobrego" cholesterolu HDL. Dzięki odpowiedniej proporcji HDL i LDL spada ryzyko miażdżycy. Nienasycone kwasy tłuszczowe wpływają na rozszerzanie naczyń wieńcowych, wzrost siły skurczu mięśnia sercowego, zmniejszają ryzyko nadciśnienia oraz chorób serca. Olej dodaje energii, podnosi odporność, pomaga w leczeniu depresji, poprawia samopoczucie, pamięć i koncentrację, reguluje gospodarkę hormonalną, przyspiesza metabolizm, przy okazji oczyszczając wątrobę, pobudzając produkcję żółci rozkładającej tłuszcze oraz korzystnie wpływa na trawienie. Może być stosowany bez względu na wiek i etap życia.



U kobiet w ciąży ogranicza ryzyko przedwczesnego porodu i zapewnia dziecku wszelkie niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki odżywcze. Polecany jest także matkom karmiącym. Działa leczniczo na nadpobudliwość u dzieci i wspomaga rozwój neuronów. U osób starszych opóźnia procesy starzenia.

Dla urody i zdrowej skóry

Spożywanie oleju lnianego wpływa korzystnie także na kondycję naszej skóry. Olej lniany działając od wewnątrz nawilża, odżywia i dodaje jej elastyczności. Według ekspertów firmy Ziołolek, która od ponad 70 lat wykorzystuje olej lniany w kosmetykach, emolientach i lekach z serii LINOMAG, środek ten doskonale sprawdza się także jako składnik kremów, balsamów, olejków czy maści. Monika Pawelska Nowak z Ziołolek przekonuje, że aplikacja preparatów z zawartością oleju lnianego (wielonienasyconych egzogennych kwasów tłuszczowych) pomaga przywrócić prawidłową strukturę skóry, zmniejsza utratę wody z naskórka oraz redukuje niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, a dodatkowo:

- zapobiega wysuszaniu skóry, utracie wody z naskórka,

- regeneruje naskórek i skórę właściwą,

- działa przeciwzapalnie oraz łagodząco,

- wspomaga proces odnowy komórek,

- nawilża, natłuszcza, wzmacnia elastyczność skóry,

- wygładza oraz wspomaga leczenie chorób skóry,

- łagodzi objawy alergiczne, jak swędzenie czy zaczerwienienie

- polecany jest szczególnie dla skóry suchej z objawami łuszczenia, atopowej oraz mało elastycznej, szorstkiej, a także wrażliwej, delikatnej i alergicznej.

Mimo nawilżających właściwości preparatów z olejem lnianym znakomicie nadają się one także do skóry tłustej lub łojotokowej. Olej lniany zastosowany w tych produktach reguluje poziom wydzielanego sebum, zapobiega zatykaniu się porów, powstaniu zaskórników i wągrów.

Dzięki tak ogromnym, dobroczynnym właściwościom oleju lnianego, produkty z jego zawartością odpowiednie są zarówno dla dorosłych jak i dla najmłodszych dzieci, w tym noworodków.

Stosując olej lniany, warto pamiętać o jego krótkiej przydatności do spożycia. W ciągu kilku miesięcy podlega procesowi utlenienia i traci swoje cenne właściwości. Jednak firmy farmaceutyczne opatentowały stabilizację oleju lnianego w suplementach diety, kosmetykach czy lekach, wykorzystując olej lniany jako składnik aktywny w tych produktach, gwarantując tym samym ich jakość, stabilność i trwałość