Łagodzimy objawy uczulenia na słońce

Nawet krótkie pozostawanie w promieniach słońca bez odpowiedniej ochrony grozi wystąpieniem podrażnień. Oto rady, jak szybko je ukoić.

Objawy nadwrażliwości na słońce najczęściej pojawiają się na skórze po upływie 24-48 godzin od ekspozycji na promieniowanie UV. Zmiany występują przede wszystkim w miejscach, które były odsłonięte (np. na twarzy, karku lub też przedramionach). Przyjmują postać rumienia oraz silnie swędzących grudek i pęcherzyków. Są one objawem stanu zapalnego skóry, wywołanego najczęściej równoczesnym działaniem promieniowania i substancji światłouczulającej, zawartej np. w kosmetyku, przyjmowanych lekach lub stosowanych ziołach. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym można szybko złagodzić objawy uczulenia. Oto te najskuteczniejsze.

Chłodzące kąpiele

Przyniosą natychmiastową ulgę, bo zimno powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych. Dzięki temu do tkanek przenika mniej tzw. płynu obrzękowego i histaminy odpowiedzialnej za objawy uczulenia.

Z mleczkiem kokosowym: Kokos obfituje w witaminy i naturalne tłuszcze, dzięki czemu świetnie zmiękcza i nawilża skórę. Do wanny z letnią wodą wlej 1 puszkę mleka kokosowego. Zanurz się w kąpieli na przynajmniej 10 min, a skóra natychmiast przestanie cię piec i szczypać.



Z proszkiem do pieczenia: Ma właściwości łagodzące podrażnienia skóry, zmniejsza wysypkę i swędzenie. Na pół wanny zimnej wody wsyp ok. 1/4 szklanki proszku do pieczenia. Pozostań w kąpieli aż do ustąpienia pieczenia (jednak nie dłużej niż 15 minut, by nie wychłodzić organizmu).



Z płatkami owsianymi: Świetnie łagodzą podrażnienia skóry, więc kąpiel z ich dodatkiem przyniesie ci natychmiastową ulgę. Wystarczy, że wsypiesz do czystej bawełnianej skarpety 5 łyżek płatków owsianych i zawiesisz ją pod strumieniem wody napełniającym wannę.

Kojące maseczki

Przyniosą ukojenie, nawilżą, odżywią oraz pomogą skutecznie zregenerować uszkodzoną i podrażnioną skórę. Wykorzystaj ich naturalną leczniczą moc!

Z jogurtu i mleczka kokosowego: Produkty te zawierają składniki, które pomagają zwalczyć alergię słoneczną. Do jogurtu naturalnego dodaj 2-3 łyżeczki mleka kokosowego i dokładnie wymieszaj. Zmocz w papce gazę, przykładaj na zaczerwienione miejsca i tak trzymaj przez kilkanaście minut. Po 2-3 dniach wysypka powinna zniknąć.



Z zielonego ogórka: Zawarte w nim substancje przyspieszają regenerację skóry, a jednocześnie wykazują działanie chłodzące. Ogórkowy okład błyskawicznie złagodzi zaczerwienienie i pieczenie, a także zapobiegnie rozprzestrzenieniu się wysypki na inne partie ciała. Jak go przygotować? Umyty ogórek (najlepiej razem ze skórką) zmiksuj w blenderze. Papkę nałóż na podrażnione miejsca i przykryj gazą. Po 10 min. ostrożnie zmyj ogórkową miksturę chłodną wodą.



Z surowego ziemniaka: Ziemniaki koją ból i zapobiegają pojawianiu się pęcherzy na skórze. Dodatkowo znajduje się w nich krochmal, który świetnie łagodzi podrażnienia. Dokładnie wyszorowane ziemniaki zmiksuj w malakserze, aby powstała papka (możesz też zetrzeć je na tarce o małych otworkach). Maskę nałóż na gazę i przyłóż do objętych wysypką fragmentów ciała. Kompresy zmieniaj co godzinę, by papka nie zaschła na skórze. Przykładaj je kilka razy dziennie.



Z miodu: Ma on doskonałe właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, które przyspieszają gojenie. Wystarczy nałożyć go jak maskę na podrażnioną skórę. Ulga będzie natychmiastowa!

Łagodzące okłady

Błyskawicznie zmniejszą świąd, uczucie pieczenia oraz podrażnienia. Można stosować je bez obaw, gdyż zawierają znane od lat naturalne substancje o działaniu leczniczym, które pomogą wyleczyć stan zapalny równie szybko, jak preparaty dostępne w aptekach bez recepty.

Z soku z aloesu: Zawiera enzymy przyśpieszające regenerację naskórka oraz aloektynę, która działa przeciwzapalnie. Na podrażnione miejsca przykładaj kilka razy dziennie na ok. 15 min gaziki nasączone schłodzonym sokiem z aloesu lub sam rozbity miąższ z przeciętego liścia rośliny.



Ze zsiadłego mleka: Zawiera duże ilości żywych kultur bakterii, które pomagają odzyskać prawidłowy poziom pH skóry. Ponadto posiada liczne białka mleka krowiego oraz witaminy A, D i E, które zregenerują zniszczony naskórek. Na zmienioną skórę połóż okłady z gazy nasączonej chłodnym zsiadłym mlekiem. Trzymaj 15-20 minut, a następnie spłucz podrażnioną skórę chłodną wodą. Zamiast zsiadłego mleka możesz też sięgnąć po maślankę, kefir lub jogurt naturalny.



Ze schłodzonych liści białej kapusty: Składniki zawarte w kapuście wspomagają leczenie obrzęków kończyn, łagodzą ból i działają antyseptycznie. Pojedyncze liście kapusty włóż na 15-20 minut do zamrażalnika, aby się schłodziły. Po upływie tego czasu delikatnie rozbij je tłuczkiem do mięsa, by puściły sok. Następnie od razu przyłóż je do chorobowo zmienionej skóry. Wymieniaj na nowe, gdy tylko poczujesz, że okład zrobił się ciepły.



Z kostek lodu: Natychmiast schłodzą podrażniony fragment ciała, niwelując ból i pieczenie. Wrzuć je do plastikowego woreczka, owiń w ściereczkę i przyłóż na parę sekund do zmienionego miejsca. Gdy znowu poczujesz gorąco, powtórz zabieg. Zamiennie możesz też użyć torebki z mrożonką, np. warzywną.

Preparaty z apteki

W przypadku reakcji alergicznej, warto sięgnąć też po dostępne bez recepty leki zmniejszające objawy uczulenia.

Wapno: Przyspieszy gojenie się podrażnień skórnych i zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się wysypki. Dlatego pij je 3-4 razy dziennie. Po kilku godzinach swędzące krostki powinny zacząć stopniowo zanikać.



Leki na alergię: Hamują reakcję zapalną organizmu, pojawiającą się wskutek kontaktu z alergenami. W krótkim czasie blokują dokuczliwe objawy alergii, zapobiegają ich nasileniu, a potem przyspieszają ich ustąpienie.



Witamina D: Wpływa wyciszająco na przebieg chorób alergicznych, bo m.in. pozwala na zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego w obrębie skóry. Dodatkowo najnowsze badania amerykańskich uczonych wykazały, że zażyta w bardzo wysokich dawkach po opalaniu łagodzi skutki poparzeń słonecznych.